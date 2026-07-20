Aplicațiile de cadastru, inclusiv e-Terra, vor fi mutate în Cloudul Guvernamental. Când ar putea fi repornite serviciile

2 minute de citit Publicat la 12:29 20 Iul 2026 Modificat la 12:29 20 Iul 2026

Aplicațiile de cadastru, inclusiv e-Terra, vor fi mutate în Cloudul Guvernamental. Foto: Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară / Facebook

Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară a anunțat luni că a început mutarea aplicațiilor sale, inclusiv a sistemului e-Terra, în Cloudul Guvernamental, după atacul cibernetic care a dus la oprirea serviciilor. Mutarea ar urma să fie încheiată miercuri, după care sistemele vor fi verificate și repornite treptat.

Potrivit ANCPI, verificările efectuate până în prezent arată că bazele de date tehnice și juridice ale instituției nu au fost afectate de atacul cibernetic.

Procesul de mutare a aplicațiilor în Cloudul Guvernamental este coordonat de Serviciul de Telecomunicații Speciale și ar trebui finalizat până miercuri.

După încheierea migrării, instituțiile abilitate vor verifica aplicațiile și datele și vor întocmi un raport privind starea sistemelor. Documentul va arăta și dacă sunt necesare măsuri suplimentare de securitate.

Abia după finalizarea acestor verificări, ANCPI va putea anunța când vor redeveni funcționale aplicațiile de cadastru. Repornirea acestora nu se va face simultan, ci în mai multe etape, în funcție de importanța fiecărui serviciu, potrivit sursei citate.

Specialiștii ANCPI și cei ai instituțiilor implicate lucrează pentru remedierea problemelor și reluarea serviciilor în condiții de siguranță.

Instituția avertizează că informațiile apărute în spațiul public despre presupusele consecințe ale atacului cibernetic nu provin din surse oficiale și nu reflectă stadiul actual al investigației.

Reprezentanții agenției explică faptul că, în cazul unui atac cibernetic, protejarea datelor și eliminarea vulnerabilităților reprezintă prioritățile principale. Din acest motiv, sistemele posibil afectate trebuie izolate, iar fiecare breșă de securitate trebuie remediată înainte de reluarea activității.

ANCPI recunoaște că oprirea serviciilor a provocat probleme temporare pentru cetățeni și profesioniștii care folosesc aplicațiile de cadastru. Instituția subliniază însă că măsura a fost necesară pentru protejarea datelor și repornirea în siguranță a sistemelor.

ANCPI a informat, duminică, că dispunea de copii de siguranță ale datelor (backup), care permit restaurarea acestora în cazul unor incidente de securitate cibernetică.

Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI) a fost ținta unui atac cibernetic, în urmă cu 3 zile, care "a generat cea mai amplă întrerupere tehnică din istoria instituției”. ANCPI a transmis că toate sistemele au fost afectate, cât și aplicația de cadastru și carte funciară e-Terra.

Atacatorul care susține că a spart serverele Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI) a acordat un interviu pentru Euronews România, printr-o aplicație de mesagerie securizată. În mesajele transmise, el își cere scuze IT-iștilor români, neagă că ar fi cerut o răscumpărare de 10 milioane de euro și lasă de înțeles că datele obținute ar putea totuși ajunge la cineva – dar nu la oricine.