Grindeanu pune condiții pentru Codul urbanismului: Autorizațiile de construire să nu treacă la Primăria Capitalei în mandatul lui Ciucu

În ceea ce privește Legea salarizării, Grindeanu a precizat că aceasta va fi votată doar dacă proiectul va cuprinde amendamentele PSD. Foto: Agerpres

Sorin Grindeanu a oferit marți noi detalii despre pachetul de legi din PNRR care trebuie adoptat pentru ca România să nu piardă fonduri europene. El a precizat că PSD va vota Legea privind Codul urbanismului, dar cu un amendament: în cazul Capitalei, autorizațiile de construire să treacă la Primăria Generală, conform referendumului, începând cu următorul mandat, și nu în mandatul lui Ciucu.

"Nu pot să fiu de acord ca aceste lucruri să treacă mai repede, atâta timp cât e un primar general acuzat că a luat șpagă tocmai de la dezvoltatorii imobiliari pentru autorizații de construcție", a spus Sorin Grindeanu.

În ceea ce privește Legea salarizării, Grindeanu a precizat că aceasta va fi votată doar dacă proiectul va cuprinde amendamentele PSD rezultate în urma discuțiilor cu sindicatele și patronatele:

"PSD, în aceste zile, s-a aflat în dialog cu toți partenerii sociali, atât cu patronatele, cât și cu sindicatele. De la partenerii sociali, am strâns amendamente, propuneri pe care le sintetizăm și pe care le vom face atunci când legea va fi depusă la Parlament. Dacă aceste amendamente vor fi adoptate, votăm legea, dacă nu vor fi aprobate, nu vom vota".

Grindeanu a declarat că PSD va vota Legea legată de Codul administrativ și cea privind bonusurile pe care le primesc cei de la ANAF și Vamă.

Pentru Legile legate de decarbonizare, Grindeanu a transmis că proiectele trebuie redepuse la Senat, "fiindcă aceste legi au picat și ca să poată fi rediscutate ar trebui să fie redepuse. Dacă amendamentele depuse de PSD și UDMR vor fi adoptate, le vom vota și pe acestea".