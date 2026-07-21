O româncă a creat costumele dansatorilor Shakirei pentru show-ul din finala Cupei Mondiale 2026. Cine este Rafaela Pestrițu

Shakira și dansatorii la show-ul din finala Cupei Mondiale FIFA 2026. Sursa foto: Hepta

Designerul român Rafaela Pestrițu, în vârstă de 31 de ani, a semnat unul dintre cele mai importante proiecte din cariera sa, realizând costumele purtate de dansatorii Shakirei în timpul show-ului de la pauza finalei Cupei Mondiale FIFA 2026, desfășurate pe stadionul MetLife din New Jersey, New York. Proiectul a fost finalizat într-un timp record și a adus creațiile unui brand românesc în fața a milioane de spectatori din întreaga lume.

Într-un interviu acordat în exclusivitate pentru ELLE România, Rafaela Pestrițu a povestit că această colaborare a venit prin stilistul Shakirei, alături de care mai lucrase și pentru turneul internațional al artistei.

Pentru finala Cupei Mondiale, echipa columbiencei a apelat din nou la designerul român, de această dată pentru realizarea a 40 de ținute personalizate destinate dansatorilor care au urcat pe scenă alături de Shakira.

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40 de costume realizate într-o săptămână

Potrivit creatoarei de modă, provocarea cea mai mare nu a fost doar amploarea proiectului, ci și timpul extrem de scurt avut la dispoziție.

Cele 40 de costume au fost realizate în doar o săptămână, printr-un efort comun al echipei sale, al unei fabrici de familie din Slatina și al mai multor persoane implicate în producție și logistică. În ultimele zile de lucru s-au alăturat chiar și membri ai familiei sale pentru ca toate piesele să fie finalizate la timp.

Rafaela Pestrițu spune că, deși ținutele au fost create pentru un concept artistic bine definit, și-a dorit ca acestea să păstreze identitatea brandului său și să reflecte stilul care îi caracterizează creațiile. Pentru designer, momentul în care și-a văzut costumele pe una dintre cele mai urmărite scene din lume a reprezentat o confirmare a muncii depuse și o reușită importantă pentru un brand românesc independent.

Finala Cupei Mondiale FIFA 2026 a marcat și primul show de tip halftime organizat în istoria competiției, iar prestația Shakirei a fost urmărită de milioane de oameni din întreaga lume. În spatele spectacolului s-a aflat și contribuția unui designer român, ale cărui creații au făcut parte din unul dintre cele mai mediatizate momente ale evenimentului.

Cine este Rafaela Pestrițu

Rafaela Pestrițu este un designer român de modă, originar din Slatina, care și-a construit cariera pe scena internațională după ce a absolvit prestigioasa școală Central Saint Martins. Ea s-a mutat la Londra în 2015 pentru a studia moda și, pe parcursul formării, a colaborat cu case și designeri precum Versace, Iris van Herpen, Mary Katrantzou și Dilara Fındıkoğlu.

În 2022 și-a lansat propriul brand, RP, cu care a prezentat colecții la London Fashion Week și la alte evenimente internaționale de modă. Stilul său este inspirat din identitatea est-europeană, folosind tehnici precum trompe-l'œil, drapaje, layering și reutilizarea sustenabilă a materialelor, potrivit revistei Viva.

În ultimii ani, Rafaela Pestrițu a realizat ținute pentru mai multe vedete internaționale, printre care Shakira, Christina Aguilera, Kylie Minogue și Charli XCX. De asemenea, a colaborat la un proiect asociat liniei Fenty.