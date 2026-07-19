Finala Spania–Argentina, cu Madonna, Shakira și BTS în pauză. Spectacolul se vede live, duminică, la Antena 3 CNN

Lionel Messi, numărul 10 al Argentinei, sărbătorește alături de coechipieri victoria cu 2-1 din semifinala Cupei Mondiale 2026 dintre Anglia și Argentina, disputată pe Atlanta Stadium, pe 15 iulie 2026, la Atlanta, statul Georgia. sursa foto: Getty

Antena 3 CNN transmite duminică, în direct, show-ul unic din pauza finalei Cupei Mondiale 2026. Spectacolul care va intra în istorie, din pauza finalei Spania-Argentina, se vede la postul nostru de știri. Telespectatorii noștri îi vor putea vedea performând pe Madonna, Justin Bieber, Shakira, Coldplay și BTS. Va fi o călătorie live pe terenul unde se dă bătălia finală de la cea mai urmărită Cupă Mondială din istorie. Spectacolul va fi structurat în capitole puse în scenă de staruri mondiale, inclusiv în jurul stadionului. Nu rataţi un spectacol cum nu s-a mai văzut, în pauza finalei dintre Spania şi Argentina, duminică seara, la Antena 3 CNN.

Dincolo de afiș, însă, e o poveste care merită explicată, întrucât această pauză nu e doar un concert. E un moment în care „sportul rege” – fotbalul – își încalcă, conștient, propriile reguli.

Cele 11 minute care se pot transforma în 30

Pentru prima dată în istoria unei Cupe Mondiale, pauza finalei va găzdui un show muzical în stil Super Bowl. Spectacolul poartă semnătura lui Chris Martin, solistul Coldplay. Pe listă mai apar Burna Boy, dirijorul venezuelean Gustavo Dudamel și corul PS22, iar pe gazon vor ajunge și personaje din The Muppets și Sesame Street.

Dar haideți să vă explicăm puțin regulamentul.

Ce spune legea. Regulile jocului sunt stabilite de IFAB (International Football Association Board), organismul care legiferează fotbalul mondial.

Conform BBC, regulamentul prevede că jucătorii au dreptul la o pauză care „nu depășește 15 minute”. New York Times adaugă însă un detaliu: intervalul „poate fi modificat doar cu permisiunea arbitrului”.

Ce se va întâmpla, de fapt. BBC scrie că pauza finalei este așteptată să dureze între 20 și 25 de minute.

Surse din interiorul FIFA, citate de britanici, sugerează în jur de 20 de minute; o variantă luată în calcul ar fi pauza normală de 15 minute, urmată de show-ul de 11 minute. New York Times, citând mai multe surse, vorbește tot despre o pauză de aproximativ 20 de minute – dar precizează că FIFA nu a comunicat oficial durata totală. Alte estimări merg până la 30 de minute.

Adică nimeni nu spune public cât va dura, dar toată lumea știe că va dura mai mult decât permite regulamentul.

De ce contează

Prelungirea pauzei de 15 minute e extrem de rar întâlnită, notează New York Times, și creează o provocare inedită pentru jucători și antrenori, neobișnuiți cu un interval mai lung.

Și chiar este o problemă fizică reală: mușchii fotbaliștilor se răcesc, ritmul se pierde, încălzirea trebuie refăcută. Într-o finală de Cupă Mondială, asta nu e un simplu detaliu, ci chiar contează.

Însă există și un precedent, tot la același stadion. La finala Campionatului Mondial al Cluburilor de vara trecută, dintre Chelsea și Paris Saint-Germain, show-ul cu Tems, J Balvin și Doja Cat a împins pauza la puțin peste 24 de minute, scrie New York Times. BBC menționează aceeași cifră pentru un recital care i-a inclus și pe Coldplay și pe Emmanuel Kelly.

Diferența majoră duminică este că show-ul va fi pe gazon, nu în tribune. Asta înseamnă că o scenă trebuie montată și demontată înainte și după – timp care se adaugă peste cele 11 minute de muzică.

Un alt reper: la finala Copa America de acum doi ani, unde Shakira a cântat în pauză, Argentina și Columbia au așteptat în jur de 26 de minute până la reluarea jocului. La Super Bowl, jucătorii NFL stau de regulă între 20 și 30 de minute în vestiar – deși în sezonul regulat pauza e fixă, 13 minute.

Cine plătește pentru asta

Show-ul e produs de Global Citizen, în parteneriat cu Live Nation și Done + Dusted. Surse din organizație, citate anonim de New York Times pentru a-și proteja relațiile profesionale, au declarat că artiștii nu primesc onorariu pentru apariție.

FIFA a anunțat că Global Citizen Education Fund urmărește să strângă 100 de milioane de dolari pentru „a extinde accesul la educație de calitate și la oportunități în fotbal pentru copiii din întreaga lume”. Federația a descris evenimentul drept o „sărbătoare de referință la intersecția dintre sport, muzică și impact global”.

Programul complet

Meciul începe la ora 15:00, ora locală în East Rutherford, New Jersey – adică 22:00, ora României.

Cu 90 de minute înainte de fluierul de start are loc ceremonia de închidere. Pe listă apar Tom Cruise, Laura Pausini, Nicole Scherzinger, Robbie Williams și IShowSpeed. Jennifer Hudson va interpreta imnul Statelor Unite.

Ca să înțelegeți amploarea: turneul din 2026 e primul din istorie cu 48 de echipe, față de 32 câte erau la ediția precedentă. S-au jucat 102 meciuri, în 16 orașe din trei țări – Statele Unite, Canada și Mexic. Finala de duminică vine în ziua 39 de competiție.

Spania s-a calificat după 2-0 cu Franța, la Dallas, și joacă prima finală de la titlul cucerit în 2010. Argentina, campioana en-titre, a răsturnat scorul cu Anglia în semifinală, 2-1, prin două goluri marcate în ultimele minute.

Prețul de intrare pentru finală era vineri de 7.595 de dolari, potrivit TicketData.com – cu 10% mai mult decât în urmă cu trei zile. Pe TickPick, prețul mediu de achiziție a ajuns la 11.327 de dolari, cel mai ridicat înregistrat vreodată pentru un eveniment sportiv în Statele Unite, depășind Super Bowl-ul și finalele NBA.

La toate acestea se adaugă o poveste ce a devenit virală în ultimele zile: o fotografie din septembrie 2007, făcută la o sesiune UNICEF pe Camp Nou, îl arată pe Messi, atunci în vârstă de 20 de ani, ținând în brațe un bebeluș de cinci luni – Lamine Yamal. Mulți au crezut inițial că fotografia e generată cu inteligență artificială. Doar că nu e. E reală. Iar duminică, cei doi joacă unul împotriva celuilalt, în finala Cupei Mondiale.

„E un adevărat miracol al destinului”, a declarat pentru BBC Sport fotograful Joan Monfort.

Cine câștigă? Supercomputerul Opta dă Spaniei 45,1% șanse de victorie în timpul regulamentar și Argentinei 29,4%. Restul înseamnă prelungiri și lovituri de departajare.