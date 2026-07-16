Messi și Yamal, povestea unei fotografii devenite legendă. De la o ședință foto prin tragere la sorți la finala Cupei Mondiale 2026

Lionel Messi și Lamine Yamal se întâlnesc în finala Cupei Mondiale 2026 FOTO: Profimedia Images

Există fotografii care surprind un moment. Și există fotografii care, odată cu trecerea timpului, ajung să spună o poveste pe care nimeni nu și-ar fi putut-o imagina. Imaginile realizate în urmă cu aproape două decenii cu Lionel Messi și bebelușul Lamine Yamal fac parte din cea de-a doua categorie.

Duminică, lumea fotbalului își va îndrepta atenția către finala Cupei Mondiale 2026, acolo unde Argentina și Spania se vor lupta pentru trofeu. Dincolo de miza sportivă, partida aduce în prim-plan și o poveste spectaculoasă despre destin, generații și o coincidență care pare desprinsă dintr-un scenariu de film.

› Vezi galeria foto ‹

La 39 de ani, Lionel Messi se apropie de finalul unei cariere considerate de mulți drept una dintre cele mai strălucite din istoria fotbalului. De cealaltă parte se află Lamine Yamal, adolescentul care, la doar 19 ani, este deja una dintre cele mai mari revelații ale fotbalului mondial și simbolul noii generații.

Ceea ce puțini ar fi putut anticipa este că drumurile lor s-au intersectat cu mult înainte ca Yamal să lovească prima minge într-un meci oficial.

O tombolă UNICEF care a schimbat istoria unei fotografii

În 2007, cotidianul sportiv spaniol Diario Sport, împreună cu UNICEF, a organizat un calendar caritabil în care fotbaliștii Barcelonei apăreau alături de copii din Catalonia. Participarea se făcea prin tragere la sorți, iar familia lui Lamine Yamal, pe atunci un bebeluș de numai șase luni, s-a înscris fără să bănuiască faptul că va câștiga.

Norocul a făcut ca micuțul Lamine să fie ales pentru ședința foto alături de tânărul Lionel Messi, care avea doar 20 de ani și începea să își construiască statutul de viitoare legendă.

În vestiarul stadionului Camp Nou au fost realizate două imagini care aveau să devină celebre ani mai târziu: într-una, Messi îi face baie bebelușului într-o cădiță albastră, iar în cealaltă îl ține în brațe.

La vremea respectivă, fotografiile reprezentau doar o acțiune caritabilă. Astăzi, ele sunt privite ca una dintre cele mai spectaculoase coincidențe din istoria sportului.

De la bebelușul din cădiță la noua stea a Spaniei

Anii au trecut, iar destinul a rezervat o continuare greu de imaginat.

Lamine Yamal a devenit unul dintre cei mai promițători fotbaliști ai generației sale, impunându-se atât la nivel de club, cât și în naționala Spaniei. Evoluțiile sale spectaculoase au avut un rol important în parcursul ibericilor până în finala Cupei Mondiale.

În semifinală, împotriva Franței, un fault comis asupra lui Yamal a dus la acordarea unui penalty din care Spania a deschis scorul, ibericii impunându-se în cele din urmă cu 2-0.

De partea cealaltă, Lionel Messi continuă să scrie istorie. Considerat de numeroși specialiști și suporteri drept cel mai mare fotbalist al tuturor timpurilor, argentinianul are acum ocazia să mai adauge un capitol memorabil unei cariere excepționale.

O fotografie care capătă o nouă semnificație

Dacă în 2007 imaginile surprindeau un tânăr fotbalist și un copil ales prin tragere la sorți, aproape două decenii mai târziu ele simbolizează întâlnirea dintre două generații.

Unul este legenda care a inspirat milioane de copii din întreaga lume. Celălalt este adolescentul care îi inspiră deja pe cei ce visează să-i calce pe urme.

Indiferent de rezultatul finalei, fotografia cu Lionel Messi și bebelușul Lamine Yamal va rămâne una dintre cele mai fascinante povești din sportul mondial, demonstrând că uneori realitatea poate depăși orice ficțiune.