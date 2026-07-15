Spania se califică în finala Cupei Mondiale 2026, după ce a învins Franța cu 2-0

Spania s-a calificat în finala Cupei Mondiale 2026. Foto: Getty Images

Campioana Europei, Spania, s-a calificat marți seară în finala Cupei Mondiale 2026, după ce a învins Franța cu 2-0, la Dallas. Adversara ibericilor se va decide mâine seară, după Anglia - Argentina. După înfrângere, Franța va juca pentru locul 3 cu pierzătoarea din a doua semifinală.

Spania s-a calificat în finala Cupei Mondiale după ce a surprins favorita turneului, Franța. Echipa antrenată de Luis de la Fuente a învins o echipă plină de talente ofensive, a controlat un meci cu puține ocazii și merge la New York, duminică, grație golurilor marcate de Mikel Oyarzabal și Pedro Porro.

Oyarzabal a deschis scorul prin penalty la jumătatea primei reprize, după ce o greșeală a fundașului stânga francez Lucas Digne l-a determinat pe acesta să-l lovească fără menajamente pe atacantul Lamine Yamal în timp ce încerca să respingă mingea.

Lovitura de la 11 metri a fost transformată cu încredere în colțul porții de către Oyarzabal, iar odată cu avantajul din apărare, controlul Spaniei asupra meciului nu a făcut decât să crească.

BBC scrie că, după o primă repriză aflată sub așteptări, toată lumea spera ca Franța să revină în forță, dar Spania, din ce în ce mai încrezătoare, a preluat din nou controlul, Porro realizând o frumoasă combinație cu Dani Olmo înainte de a înscrie al doilea gol.

Cu puțin mai mult de o jumătate de oră la dispoziție pentru a-și salva campania, Franța a fost din nou împiedicată. Spania nu a primit decât un singur tot pe tot parcursul turneului.

Spania a rămas calmă, stăpână pe sine și plină de clasă până la final și, în cele din urmă, a dus meciul la bun sfârșit fără probleme.

Pentru Franța, speranțele de a ajunge la a treia finală consecutivă s-au spulberat, echipa urmând să joace sâmbătă meciul pentru locul trei, care va marca sfârșitul unei ere: antrenorul Didier Deschamps urmând să plece din fruntea echipei naționale după 14 ani.

Potrivit statisticilor de pe Flashscore, Franța a avut 49% posesie, 10 șuturi totale și 3 pe poartă, dar 0 ocazii mari, în timp ce Spania a avut 51% posesie, 10 șuturi totale și 2 pe poartă, dar 3 ocazii mari.