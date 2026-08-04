Reuniune de urgență a UE, marți, după criza migranților din Ceuta. Ar putea fi luate noi măsuri anti-imigrație

Mii de migranți din Maroc au forțat intrarea în Ceuta, joi, 30 iulie 2026. Foto: Hepta

După mai multe zile de acuzații reciproce legate de sosirea bruscă, săptămâna trecută, a zeci de mii de migranți în exclava spaniolă Ceuta, cei 27 de miniștri de interne ai UE sunt așteptați să își exprime solidaritatea cu guvernul de la Madrid în cadrul unei reuniuni de urgență programate marți și să se concentreze asupra modului în care poate fi prevenită repetarea unei asemenea situații, relatează Politico.

Spania va critica, însă, și unele guverne pentru că au transformat criza într-un atac la adresa prim-ministrului Pedro Sanchez, în loc să sprijine o țară membră a UE confruntată cu o situație de urgență, potrivit unui oficial familiarizat cu planurile guvernului spaniol, care a vorbit sub protecția anonimatului.

Ministrul de interne spaniol, Fernando Grande-Marlaska, va prezenta evaluarea Spaniei asupra evenimentelor și va cere un răspuns european comun, a precizat oficialul.

După criticile inițiale la adresa Spaniei, tonul statelor europene s-a mai moderat pe măsură ce criza s-a atenuat, potrivit a opt diplomați din țări diferite, care au vorbit sub protecția anonimatului.

Aproape toți migranții care au intrat în exclavă săptămâna trecută s-au întors în Maroc, potrivit autorităților spaniole, și nu au fost semnalate deplasări ulterioare către teritoriul continental al Europei.

Ambasadorul Spaniei a prezentat versiunea țării sale asupra crizei din Ceuta și a mustrat unele state pentru „răspândirea de informații false”, potrivit unuia dintre diplomați. Diplomatului spaniol i s-a cerut să confirme cifrele Spaniei privind migranții care s-au întors în Maroc și să monitorizeze îndeaproape situația, au declarat alți doi diplomați.

Au fost exprimate și îngrijorări că politicile guvernului spaniol ar fi putut fi folosite de traficanți de persoane și de grupări infracționale pentru a încuraja evenimentele din Ceuta.

„Există îngrijorarea că legalizarea unui milion de migranți ar fi putut fi folosită de traficanți pentru a crea impresia că ușa era deschisă”, a declarat un diplomat dintr-o țară care a criticat Spania.

Italia a cerut ca UE să înființeze imediat centre pentru expulzarea migranților în țări din afara Uniunii, potrivit unuia dintre diplomați.

Propunerea vine după adoptarea unei legi care le permite statelor europene să creeze în țări din afara UE centre pentru procesarea migranților cărora li s-a refuzat dreptul de ședere în Uniune, așa-numitele centre de returnare.

Ambasadorul Spaniei a criticat, însă, Italia pentru amplificarea unor afirmații false despre programul de regularizare a migranților, precum sugestia lui Antonio Tajani, ministrul italian de externe, publicată pe rețelele sociale, potrivit căreia acesta ar acorda automat cetățenie europeană.

Programul le oferă drept de ședere migranților eligibili, dar nu le acordă cetățenie spaniolă.

Sprijin pentru Spania

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a venit, luni, cu un ton conciliant, într-o scrisoare adresată lui Sanchez în care a lăudat Spania și Marocul pentru gestionarea crizei și a cerut un răspuns european unitar.

Ea a afirmat că episodul a demonstrat necesitatea unor controale mai stricte la frontierele externe ale UE, a unei cooperări mai strânse cu țările partenere, a unor sisteme mai bune de avertizare timpurie, a unor măsuri împotriva rețelelor de trafic de migranți și a unor proceduri de returnare mai eficiente.

Miniștrii de interne sunt așteptați să încerce o apropiere suplimentară a pozițiilor.

Discuția de marți se va concentra asupra lecțiilor desprinse din criza de la Ceuta, asupra consolidării controalelor la frontierele externe ale Uniunii și asupra modului în care UE ar trebui să răspundă unor posibile noi episoade în care migrația este folosită ca instrument de presiune, nu asupra atribuirii responsabilității pentru criză, au declarat trei dintre diplomați.

„Toată lumea este foarte dispusă și dornică să ajute și a recunoscut că aceasta a fost o situație extrem de dificilă pentru Spania”, a declarat unul dintre diplomații europeni după reuniunea ambasadorilor.

Acesta a spus că discuția de luni a fost mai calmă decât schimburile publice de acuzații din weekend.

Sâmbătă, 22 de lideri naționali au cerut, într-o scrisoare inițiată de Italia și Danemarca, consolidarea frontierelor externe și au avertizat împotriva politicilor care ar putea acționa ca „factori de atracție”, o aparentă referire la planul Spaniei de a acorda statut legal unui număr de peste un milion de migranți fără acte.

Spania a considerat scrisoarea drept o încercare de a învinovăți guvernul spaniol pentru o criză pe care nu el a provocat-o.

Videoconferința de marți va fi prezidată de ministrul irlandez al justiției, Jim O’Callaghan.

Vor participa și reprezentanți ai agenției europene pentru frontiere Frontex, ai Agenției UE pentru Azil, Europol, Serviciului European de Acțiune Externă și ai țărilor asociate spațiului Schengen.

Criza a împins deja migrația și mai sus pe agenda UE

Subiectul urma oricum să fie discutat la summitul Consiliului European din octombrie, dar oficialii se așteaptă acum ca acesta să ocupe un loc mult mai important în pregătirea reuniunii, au declarat diplomații.

Comisia Europeană ar urma să analizeze în septembrie posibile noi măsuri în domeniul migrației, după ce va examina cauzele afluxului brusc și dacă rețelele sociale sau alți actori au contribuit la organizarea ori amplificarea acestuia, potrivit a trei dintre diplomați.

Una dintre variante este consolidarea Frontex. Comisia le-a transmis luni ambasadorilor că ar putea propune măsuri suplimentare pentru întărirea rolului agenției, au precizat diplomații.