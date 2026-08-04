Radu Miruță anunță "vești bune" la Cernavodă: "Apa a crescut cu 2 centimetri"

<1 minut de citit Publicat la 08:46 04 Aug 2026 Modificat la 09:12 04 Aug 2026

Ministrul Miruță a anunțat că nivelu apei la Cernavodă a crescut cu 2 centimetri după detonarea stâncii Pârjoaia. Foto: MApN / Agerpres

Ministrul interimar al Apărării, Radu Miruță, a postat marți pe contul de Facebook informația că a crescut nivelul apei la centrala nuclearoelectrică Cernavodă, după ce, luni, scafandrii militari au dinamitat și distrus stânca Pârjoaia.

"Vești bune: la centrala nucleară de la Cernavodă, nivelul apei a crescut cu 2cm față de ziua trecută.

Ținând cont de faptul că prognoza indica o scădere cu 2cm, putem spune că operațiunea de ieri a adus un câștig net de cel puțin 4 cm, adică alte 2 zile de funcționare în plus doar din etapele de până acum.

Felicitări, ANAR, pentru soluție!", a scris ministrul.

Administrația Națională "Apele Române" (ANAR) a solicitat oficial armatei dinamitarea stâncii Pârjoaia, în contextul crizei severe provocate de secetă și de scăderea debitului Dunării la minime istorice.

Distrugerea stâncii - situată în zona în care se bifurcă brațul Bala din Dunărea Veche - a avut rolul de a redirecționa rapid un volum suplimentar de apă către Centrala de la Cernavodă.

Această măsură excepțională a fost aprobată de Comitetul Național pentru Situații de Urgență (CNSU) din cauza riscului iminent ca Centrala Nucleară de la Cernavodă să fie oprită complet din lipsă de apă pentru răcire.

În momentul de față, la CNE Cernavodă funcționează doar Unitatea numărul 2.