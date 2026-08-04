ANM a actualizat prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni. Cum va fi vremea până la sfârșitul lunii august

1 minut de citit Publicat la 08:52 04 Aug 2026 Modificat la 08:52 04 Aug 2026

Meteorologii au actualizat prognoza meteo pentru ultima lună de vară / Foto: Getty Images

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, marți, prognoza meteo actualizată pentru următoarele patru săptămâni, în intervalul 3 - 31 august. Potrivit meteorologilor, temperaturile vor fi mult mai ridicate decât cele normale pentru această perioadă. Ploile vor fi deficitare în primele două săptămâni din interval, mai anunță meteorologii.

Săptămâna 3–10 august 2026

Valorile termice medii se vor situa peste cele specifice acestei perioade pe întreg teritoriul României, cu o abatere pozitivă mai accentuată în regiunile vestice. Regimul pluviometric va fi deficitar la nivelul întregii ţări, în special în regiunile intracarpatice.

Săptămâna 10–17 august 2026

Temperaturile medii vor depăşi normele climatologice în regiunile sud-vestice, vestice, nord-vestice şi centrale, urmând să fie apropiate de normal în rest. Cantităţile de precipitaţii vor fi deficitare în vestul şi nord-vestul ţării, iar în celelalte regiuni se vor situa în jurul valorilor normale.

Ploi în toată țara

Potrivit ANM, din a treia săptămână din interval sunt anunțate ploi în toată țara.

Săptămâna 17–24 august 2026

Temperatura medie va fi mai ridicată decât normalul climatologic în vestul, sud-vestul, nordul şi centrul teritoriului, cu valori apropiate de normal în restul ţării. Regimul pluviometric va fi apropiat de normal la nivelul întregii ţări.

Săptămâna 24–31 august 2026

Mediile termice vor fi uşor peste normal în regiunile vestice şi centrale, iar în rest apropiate de normal. Cantităţile de precipitaţii se vor menţine în limite normale pe întreg teritoriul.

Estimările reprezintă mediile săptămânale ale abaterilor de temperatură şi precipitaţii faţă de perioada de referinţă 2006–2025, actualizarea fiind realizată la data de 3 august 2026. Meteorologii precizează că acest tip de produs nu poate surprinde fenomenele extreme de scurtă durată.