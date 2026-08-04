Merită să renunți la vacanță ca să economisești? Ce spun specialiștii!

Planificarea atentă a vacanțelor și investițiile făcute constant pot contribui la menținerea echilibrului financiar pe termen lung. Sursa foto: generată cu AI

Pentru mulți români, vacanța vine în fiecare an cu aceeași întrebare: plecăm în concediu sau punem banii deoparte? Într-o perioadă în care costurile au crescut, mulți aleg să amâne planurile de vacanță pentru a nu-și afecta bugetul.

Totuși, specialiștii spun că odihna și planurile financiare nu trebuie privite ca două obiective care se exclud. Atunci când este planificată din timp, o vacanță poate face parte dintr-o strategie financiară echilibrată.

Concediul înseamnă mai mult decât câteva zile petrecute departe de casă. Studiile din domeniul psihologiei arată că experiențele au un impact pozitiv asupra stării de bine. Entuziasmul pregătirilor, timpul petrecut alături de familie sau prieteni și amintirile care rămân după întoarcere sunt beneficii care nu pot fi măsurate doar în bani.

În același timp, pauzele regulate contribuie la reducerea stresului și la prevenirea epuizării. După o perioadă de odihnă, mulți oameni revin la serviciu cu mai multă energie și o capacitate mai bună de concentrare.

Problemele apar atunci când vacanțele sunt organizate în ultimul moment sau fără un buget clar. O soluție simplă este economisirea treptată pe parcursul anului. Stabilirea unei sume dedicate concediului și a unei rezerve pentru cheltuieli neprevăzute poate reduce presiunea asupra bugetului și ajută la evitarea cumpărăturilor impulsive.

Planificarea din timp aduce și alte avantaje. Rezervările făcute cu câteva luni înainte pot însemna costuri mai mici pentru transport și cazare, iar plata vacanței devine mai ușor de gestionat atunci când este împărțită în economii lunare.

În același timp, concediul nu înseamnă că obiectivele financiare trebuie puse pe pauză. Tot mai mulți oameni aleg să economisească pentru vacanțe și să investească în paralel.

Prin Planurile de Investiții XTB, utilizatorii pot investi periodic în ETF-uri, începând chiar și cu sume accesibile. Investițiile recurente permit construirea treptată a unui portofoliu pe termen lung, fără ca planurile pentru concediu să fie abandonate.

Până la urmă, administrarea inteligentă a banilor nu înseamnă doar să economisești, ci și să găsești un echilibru între prezent și viitor. O vacanță îți oferă timp pentru tine și pentru cei apropiați, iar investițiile te pot ajuta să-ți construiești obiectivele financiare pe termen lung. Cu puțină planificare, cele două pot merge foarte bine împreună.

Investițiile implică riscuri și pot genera pierderi. Investește responsabil.