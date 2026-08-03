OMD Mangalia lansează Riviera Mangalia, un nou concept de promovare a stațiunilor din sudul litoralului

Riviera Mangalia, noul concept care promovează stațiunile din sudul litoralului românesc.

Organizația de Management al Destinației (OMD) Mangalia a lansat campania de promovare a noii destinații de la Marea Neagră, Riviera Mangalia, cu sloganul ”Riviera din Inima Mea”, care reunește Mangalia cu stațiunile Olimp, Neptun, Jupiter, Cap Aurora, Venus, Saturn. Acum este posibilă consolidarea identității turistice a sudului litoralului românesc printr-un program integrat de evenimente, comunicare, divertisment și prezentare a atracțiilor locale.

Riviera Mangalia înseamnă peste 500.000 de mp de plaje amenajate, peste 40.000 de locuri de cazare în peste 120 de hoteluri clasificate, zeci de atracții permanente sau sezoniere pentru familii și șapte centre SPA. Acestea au atras de-a lungul a peste cinci decenii milioane de turiști români și străini, iar acum această destinație trece la nivelul următor și devine cea mai atractivă zonă pentru turismul de familie, datorită deschiderii autorităților locale și implicării antreprenorilor din HORECA.

https://www.omdrivieramangalia.ro/

Un punct important este Neptun Arena, un spațiu nou destinat spectacolelor și festivalurilor, amenajat în stațiunea Neptun. Arena găzduiește pe tot parcursul sezonului estival concerte, spectacole pentru copii, festivaluri gastronomice, reprezentații de animație și alte evenimente dedicate publicului de toate vârstele.

https://www.facebook.com/visitrivieramangalia/photos?locale=ro_RO

De la începutul verii, peste 60.000 de persoane au participat la evenimentele organizate în cadrul proiectului, iar organizatorii estimează o creștere semnificativă a numărului de participanți odată cu intrarea în perioada de vârf a sezonului.

„Această destinație își propune să devină principala alegere pentru turiștii români, iar în următorii ani și pentru turiștii străini”, a declarat Dumitru Filip, manager de destinație în cadrul Organizației de Management a Destinației Mangalia.

Un concept, o melodie și o vară de neuitat

https://www.facebook.com/reel/1315716274627221

Campania de comunicare își are inspirația în melodia „Mare Albastră”, interpretată de Daniel Iordăchioae, una dintre cele mai cunoscute piese dedicate litoralului românesc. Sub mesajul „Riviera din Inima Mea”, OMD Mangalia își propune să promoveze experiențele care transformă o simplă vacanță într-o amintire de neuitat.

https://www.facebook.com/visitrivieramangalia/reels/?locale=ro_RO

„Împreună cu operatorii din turism și cu patronatele membre ale OMD, ne dorim să îmbunătățim experiența pe care o au turiștii care aleg sudul litoralului românesc. Anul acesta facem un prim pas cu multe concerte și festivaluri, iar de la anul cele trei stațiuni Venus, Jupiter și Cap Aurora intră într-un program de reabilitare”, a precizat Paul Foleanu, viceprimar cu atribuții de primar al municipiului Mangalia.

Calendarul artistic al Neptun Arena reunește artiști de marcă, printre care, cap de listă Daniel Iordăchioaie, apoi Pepe, Andrei Bănuță, Florian Rus, Bibi, Vescan, Mihai Trăistariu, Codruța Filip, Antonio Pican, Diana Bișinicu, Johny Romano, Constantin Enceanu și formația Azur. Programul continuă în săptămânile următoare cu recitaluri susținute de Andreea Bănică, Jo, Compact, Marius Mihalache Band, Amna, Andrei Ursu, F. Charm, Emilia Ghinescu, Nicu Paleru și alți artiști invitați, alături de spectacole de dans și animație dedicate copiilor.

Turiștii au la dispoziție atracții consacrate precum Paradis Land, Dino Parc Jurasica, Water Park Galaxy, teatrele de vară, Circul Orlando și Circul Hungarica, dar și noile experiențe dedicate copiilor - Labirintul Piraților, Laboratorul Magic și Superputerile Corpului Uman. În Mangalia, cei mici și cei mari se pot bucura de plimbările cu vaporașul din Portul Turistic, de farul genovez potejat de piscuțele comunitare cât și de restaurantele cu meniuri internaționale.Pe lista atracțiilor se află și Muzeul Callatis, Muzeul de Marină Mangalia, sau Moscheea Esmahan Sultan.

Oferta este completată de restaurante, centre SPA, activități nautice, Herghelia Venus și excursii către obiective turistice din Dobrogea.

Prin proiectul „Riviera din Inima Mea”, OMD Mangalia urmărește dezvoltarea unei identități unitare pentru stațiunile din sudul litoralului și creșterea atractivității destinației printr-un calendar permanent de evenimente, investiții în experiențe turistice și promovarea patrimoniului natural și cultural al zonei.

OMD Mangalia este prima Organizație de Management al Destinației din România, cu rol principal în dezvoltarea stațiunilor de pe Litoralul Sudic Românesc (Olimp, Neptun, Jupiter, Cap Aurora, Venus, Saturn, Mangalia).