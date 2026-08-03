Ce se întâmplă când suprafața din acte diferă de cea din teren

Diferențele dintre suprafața din acte și cea măsurată în teren pot fi clarificate prin procesul de înregistrare sistematică a proprietăților.

În procesul de înregistrare sistematică a proprietăților, derulat de Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI), pot apărea situații în care suprafața înscrisă în acte nu coincide cu suprafața rezultată în urma măsurătorilor cadastrale. Aceste diferențe sunt întâlnite frecvent și pot avea mai multe cauze, de la modul în care au fost realizate măsurătorile în trecut, până la modificări produse în timp asupra terenului sau construcțiilor.

Înregistrarea sistematică are rolul de a identifica, măsura și înscrie gratuit imobilele în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Prin acest proces, informațiile din documente sunt corelate cu situația identificată în teren, pentru ca evidențele cadastrale și de carte funciară să reflecte cât mai corect realitatea.

De ce pot apărea diferențe de suprafață?

Multe documente de proprietate au fost întocmite cu mult timp în urmă, pe baza unor măsurători realizate cu metode și instrumente mai puțin precise decât cele utilizate în prezent. În alte situații, suprafețele au fost estimate, preluate din documente vechi sau nu au mai fost actualizate după modificări apărute în timp.

Pot exista și cazuri în care limitele folosite efectiv în teren nu mai corespund cu cele menționate în acte. Gardurile, drumurile de acces, șanțurile sau alte repere existente pot influența modul în care proprietatea este identificată în teren, mai ales atunci când documentele sunt vechi, incomplete sau neactualizate.

Prin măsurătorile cadastrale realizate în cadrul lucrărilor de înregistrare sistematică, imobilele sunt identificate conform normelor tehnice actuale, iar datele rezultate pot prezenta diferențe față de informațiile înscrise anterior în acte.

Rolul măsurătorilor cadastrale

Măsurătorile cadastrale sunt esențiale pentru întocmirea documentelor tehnice ale cadastrului. Pe baza acestora sunt stabilite amplasamentul, suprafața, limitele, forma, dimensiunile și categoria de folosință a imobilului.

În această etapă, implicarea proprietarilor/deținătorilor este importantă. Aceștia pot contribui la identificarea corectă a imobilului prin punerea la dispoziție a documentelor pe care le dețin și prin indicarea amplasamentului și a limitelor proprietății.

La procesul de identificare pot participa reprezentanți ai autorității publice locale, proprietari/deținători și alte persoane interesate, astfel încât informațiile tehnice să fie corelate cu situația juridică și cu realitatea din teren.

Potrivit legislației, descrierea imobilelor în documentele tehnice ale cadastrului este o modalitate de punere în concordanță a situației tehnice a imobilului cu situația juridică menționată în actele existente. În cazul în care apar diferențe, situația tehnică identificată în urma măsurătorilor are un rol important în clarificarea datelor despre imobil.

Verificarea documentelor tehnice

Înainte de deschiderea noilor cărți funciare, documentele tehnice ale cadastrului sunt afișate public timp de 60 de zile, la sediul primăriei sau într-un alt loc anunțat public.

În această perioadă, proprietarii/deținătorii trebuie să verifice informațiile despre imobile. Este important să fie urmărite date precum titularul dreptului, amplasamentul, suprafața, limitele proprietății și categoria de folosință.

Dacă sunt observate erori sau neconcordanțe, acestea pot fi semnalate prin cerere de rectificare, potrivit procedurilor prevăzute de lege. Etapa de afișare publică are tocmai rolul de a permite verificarea informațiilor și clarificarea eventualelor diferențe înainte de finalizarea lucrărilor.

O evidență cadastrală corectă și actualizată

Diferențele dintre suprafața din acte și suprafața măsurată în teren nu trebuie privite automat ca erori ale lucrărilor. De multe ori, ele reflectă neconcordanțe acumulate în timp între documente, limitele din teren și evidențele existente.

Prin înregistrarea sistematică, aceste situații sunt analizate și clarificate, astfel încât proprietățile să fie înscrise pe baza unor date tehnice actualizate. Stabilirea corectă a amplasamentului, suprafeței și limitelor contribuie la realizarea unei evidențe cadastrale unitare și la creșterea siguranței juridice a proprietăților.

Procesul de înregistrare sistematică sprijină proprietarii, comunitățile locale și administrația publică, oferind o bază clară pentru gestionarea proprietăților și pentru dezvoltarea localităților.

Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară derulează Faza II a Proiectului major „Creșterea gradului de acoperire și incluziune a sistemului de înregistrare a proprietăților în zonele rurale din România”, cofinanțat prin Programul Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare (PoCIDIF) 2021–2027. Proiectul este fazat, continuând investițiile demarate inițial prin Programul Operațional Regional (POR) 2014–2020. Lucrările sunt gratuite pentru deținători și vizează înregistrarea imobilelor din 660 de comune, cu o suprafață estimată de peste 5,7 milioane de hectare.

FĂ PASUL CEL MARE CĂTRE ÎNREGISTRARE!

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Proiect cofinanțat de Uniunea Europeană, prin Programului Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare 2021-2027 (PoCIDIF).