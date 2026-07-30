Merită să plătești mai mult pentru balcon la o garsonieră? Ce poți face cu el?

Un balcon bine compartimentat poate adăuga confort și funcționalitate unei garsoniere. Sursa foto: https://www.sudrezidential.ro/

Balconul poate schimba modul în care folosești o garsonieră, chiar dacă are dimensiuni reduse. Acesta îți oferă un loc pentru uscarea rufelor, pentru câteva plante, depozitarea unor obiecte sau o zonă mică de relaxare. Merită, însă, să plătești în plus pentru el?

Diferența de preț dintre o garsonieră cu balcon și una fără balcon poate fi destul de mare, așadar, trebuie să analizezi cu atenție avantajele și dezavantajele unei astfel de opțiuni.

Cât de lat trebuie să fie balconul ca să îl poți folosi?

Un balcon lung de câțiva metri, dar foarte îngust, poate permite doar deplasarea de-a lungul ferestrelor. Amplasarea unui scaun sau a unui uscător va bloca rapid trecerea. Tocmai de aceea, este bine să cauți un balcon suficient de lat, în așa fel încât să te poți mișca.

Măsoară zona liberă după ce iei în calcul balustrada, glafurile, burlanele și echipamentele ce se află pe balcon. Pentru o măsuță și două scaune ai nevoie de suficient spațiu atât pentru mobilier, cât și pentru mișcare. De asemenea, trebuie să laș suficient spațiu pentru ușă.

Dacă vrei un balcon funcțional, ține cont de faptul că forma regulată este mai ușor de amenajat.

Balconul ca zonă de relaxare

Un balcon orientat spre o curte liniștită sau către o zonă cu vegetație poate fi folosit pentru cafeaua de dimineață, citit sau câteva minute petrecute în aer liber. Într-o garsonieră, această posibilitate contează deoarece camera principală îndeplinește deja mai multe roluri: dormitor, living, loc de luat masa și, uneori, birou.

Un balcon orientat spre un bulevard foarte circulat, în schimb, va fi mai greu de folosit pentru relaxare, mai ales la orele de vârf. Praful și gazele de eșapament pot limita timpul petrecut afară și pot impune o curățare mai frecventă.

Intimitatea contează, de asemenea, dacă vrei să folosești balconul pentru relaxare. Balcoanele așezate foarte aproape unele de altele sau orientate direct către ferestrele blocului vecin oferă o experiență diferită față de cele protejate de panouri laterale.

Balconul folosit pentru uscarea rufelor

Uscarea rufelor reprezintă una dintre cele mai frecvente utilizări ale balconului. În interiorul unei garsoniere, un uscător pliabil poate ocupa o parte importantă din cameră și poate îngreuna circulația. Mutarea lui pe balcon eliberează spațiul principal și limitează umiditatea produsă în locuință.

Balconul trebuie să aibă însă suficientă lățime. Un uscător deschis poate bloca ușa sau accesul către alte zone. O soluție suspendată ocupă mai puțină pardoseală, dar trebuie montată într-un loc în care rufele nu ating pereții și nu împiedică deschiderea ferestrelor.

Orientarea balconului influențează timpul de uscare. Soarele direct și circulația aerului grăbesc procesul, în timp ce un balcon orientat spre nord, umbrit de alte clădiri, poate rămâne umed mai mult timp. La etajele inferioare, vegetația sau blocurile apropiate pot avea și ele un impact și pot reduce suplimentar lumina.

Balconul ca spațiu de depozitare

Balconul poate găzdui unelte, produse de curățenie, ghivece, un uscător pliabil sau obiecte folosite rar.

Atenție, însă! Un balcon deschis nu este potrivit pentru haine, documente, electronice sau obiecte care se deteriorează în contact cu apa și variațiile mari de temperatură. Mobilierul ales trebuie să reziste la exterior, iar obiectele trebuie protejate de ploaie și praf.

În cazul unui balcon închis, apar probleme precum condensul, care poate afecta conținutul dulapurilor, mai ales dacă spațiul nu este aerisit. Corpurile montate până lângă geamuri reduc lumina care ajunge în cameră.

Transformarea întregului balcon într-o debara limitează una dintre puținele zone suplimentare ale garsonierei.

Când cauți garsoniere cu balcon, verifică atât dimensiunile spațiului exterior, cât și posibilitatea de a-l folosi fără să aglomerezi spațiul. Pe Sudrezidential poți analiza schițele mai multor locuințe și poți observa relația dintre balcon, zona de zi și ferestre.

Când merită, așadar, să plătești în plus pentru balcon?

Balconul justifică un preț mai mare atunci când răspunde unei nevoi concrete. Pentru cine usucă frecvent rufe, vrea să aibă plante plante sau își dorește un loc în aer liber, spațiul poate crește vizibil confortul. Același lucru este valabil atunci când balconul oferă depozitare bine organizată, fără să devină aglomerat.

Dacă suprafața este prea îngustă, accesul este incomod sau instalațiile tehnice ocupă cea mai mare parte a spațiului, s-ar putea ca acest spațiu suplimentar să nu merite un preț mai mare. Priveliștea către o parcare, zgomotul străzii și lipsa intimității pot reduce și ele eficiența balconului. Per total, însă, dacă balconul este funcțional, poate să fie mult mai valoros decât câțiva metri pătrați suplimentari în suprafața garsonierei.