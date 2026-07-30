China amenință SUA cu represalii dacă nu renunță la decizia de a interzice importurile de roboți umanoizi

2 minute de citit Publicat la 08:45 30 Iul 2026 Modificat la 08:45 30 Iul 2026

Companiile chineze Agibot, Unitree și UBTech au ocupat primele trei poziții în funcție de cota de piață a instalărilor de roboți umanoizi anul trecut. Foto: Getty Images

China a îndemnat Statele Unite să renunțe la decizia de a interzice roboții umanoizi, amenințând cu represalii în caz contrar. Ministrul Comerțului de la Beijing a declarat că restricțiile asupra importurilor de produse chinezești „afectează sever stabilitatea economică și comercială dintre China și SUA”, relatează CNBC.

Comisia Federală pentru Comunicații (FCC) din SUA a ignorat în mod repetat politica reținută pe care a adoptat-o China în ceea ce privește interzicerea importurilor, a spus ministrul de Comerț de la Beijing joi.

FCC a anunțat marți că importurile în SUA de noi modele de roboți umanoizi fabricați în străinătate sunt interzise. În anunț nu a fost specificată o țară producătoare și a menționat că pot fi importate în continuare modele care au fost aprobate anterior de FCC. Administrația Trump a invocat „riscuri inacceptabile” pentru securitatea națională a Americii pentru această decizie.

China a denunțat o „escaladare” a restricțiilor asupra bunurilor chinezești. Ministrul Comerțului de la Beijing a declarat joi că aceste decizii ale Statelor Unite „afectează sever stabilitatea economică și comercială dintre China și SUA”.

Ministrul a îndemnat SUA să retragă măsura și a amenințat cu represalii în caz contrar.

„Este o veste proastă pentru producătorii chinezi de roboți umanoizi care intenționează să se listeze la bursă în următoarele luni.

Cele două cărți importante pe care le poate juca China sunt restricționarea suplimentară a vânzărilor de pământuri rare către companiile americane și limitarea în continuare a accesului pe piața chineză pentru companii americane precum Tesla și NVIDIA”, a declarat Marc Einstein, director de cercetare la Counterpoint Research.

Declarația Ministerului Comerțului vine în contextul în care președintele Chinei, Xi Jinping, va face o vizită de stat în SUA, în luna septembrie, la câteva luni după ce Donald Trump a fost la Beijing.

Între timp însă, tensiunile legate de competiția tehnologică s-au intensificat. Secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, a afirmat chiar că Washingtonul ar putea impune sancțiuni Chinei din cauza „furtului” de modele de inteligență artificială.

Donald Trump a sugerat joi că SUA ar putea adopta o poziție mai prudentă în privința controalelor asupra inteligenței artificiale, pentru a-și menține avantajul tehnologic față de China.

Companiile chineze Agibot, Unitree și UBTech au ocupat primele trei poziții în funcție de cota de piață a instalărilor de roboți umanoizi anul trecut, potrivit Counterpoint. Optimus, robotul dezvoltat de Tesla, s-a clasat pe locul al cincilea.

Acțiunile UBTech, listată la Bursa din Hong Kong, au scăzut temporar cu peste 6% în ședința de tranzacționare de joi dimineață. Unitree și Agibot au depus documentele necesare pentru listarea la bursă.

Robostore, un distribuitor de roboți umanoizi chinezi în America de Nord, s-a pregătit pentru această situație prin extinderea capacităților sale din SUA, a declarat directorul general Teddy Haggerty într-o declarație transmisă CNBC. El nu a oferit detalii suplimentare.