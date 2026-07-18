China devine din ce în ce mai simpatică în ochii lumii, în timp ce popularitatea SUA se prăbușește

Deși atât Xi Jinping cât și Donald Trump au un nivel scăzut de încredere, liderul chinez a obținut un scor ușor mai bun decât omologul său american. Foto: Getty Images

China este privită cu tot mai multă simpatie de oameni din toată lumea, în timp ce popularitatea Statelor Unite scade, potrivit unui sondaj realizat de Centrul de Cercetare Pew. Deși respondenții au afirmat că drepturile și libertățile individuale sunt respectate într-o măsură mai mare în SUA decât în China, au aprecizat că regimul de la Beijing intervine mai puțin în afacerile interne ale altor țări. În ceea ce-i privește pe Xi Jinping și Donald Trump, nivelul de încredere este scăzut față de amândoi, deși liderul chinez a obținut un scor ușor mai bun, relatează BBC.

Opiniile favorabile despre China au atins niveluri record în multe țări, în timp ce percepțiile despre Statele Unite s-au deteriorat, se arată în concluziile sondajului realizat de institutul de cercetare american.

Mai mult, deși atât Xi Jinping cât și Donald Trump au un nivel scăzut de încredere, liderul chinez a obținut un scor ușor mai bun decât omologul său american.

Premieră în 25 de ani de cercetare

La chestionarul Pew au răspuns peste 42.000 de oameni din 36 de țări în lunile februarie-mai. Participanții au fost întrebați dacă au o opinie foarte favorabilă, oarecum favorabilă, oarecum nefavorabilă sau foarte nefavorabilă despre fiecare dintre cele două superputeri.

Rezultatele au arătat că, în 25 dintre cele 36 de țări, numărul persoanelor cu opinii favorabile despre China era mai mare decât cel al persoanelor cu opinii favorabile despre SUA.

Centrul de Cercetare Pew sondează percepțiile globale față de cele două superputeri din 2001. Este pentru prima dată când cercetătorii institutului observă un astfel de rezultat într-un număr atât de mare de țări, potrivit lui Jonathan Schulman, unul dintre autorii studiului.

Percepția SUA în lume a mai suferit lovituri în 2008, de exemplu, la finalul administrației George Bush, și în 2017, la începutul primului mandat al lui Donald Trump. Însă, chiar și atunci, opiniile favorabile despre China erau, de regulă, similare sau ușor mai scăzute, a declarat Schulman pentru BBC.

Spania, Indonezia, Italia, Grecia și Canada s-au numărat printre țările care au înregistrat cele mai mari schimbări de percepție în favoarea Chinei.

Doar șase țări din studiul realizat anul acesta mai favorizează SUA în detrimentul Chinei, majoritatea fiind aliați tradiționali ai Washingtonului: Polonia, Filipine, Coreea de Sud, India, Japonia și Israel.

Sociologii de la Pew au constatat că opinia favorabilă mediană față de SUA în 20 de țări a scăzut constant în ultimii ani, în timp ce opinia favorabilă mediană față de China a crescut.

Cercetătorii au descoperit, de asemenea, că opiniile favorabile despre China au crescut în mai mult de o treime dintre țările analizate în ultimii ani, pe baza unui set extins de date care include și SUA.

Opiniile pozitive despre China au atins niveluri record în unele dintre țările incluse în studiul din acest an, printre care Italia, Spania, Columbia, Mexic, Indonezia, Malaezia, Nigeria și Turcia.

Cercetătorii au constatat că, în general, țările cu venituri medii tind să aibă opinii pozitive despre China, în timp ce țările mai bogate tind să aibă percepții mai negative.

O excepție de la acest tipar a fost Singapore, care avea cel mai mare PIB pe cap de locuitor dintre țările analizate și, totodată, un nivel ridicat de simpatie față de China.

Cele mai pozitive, dar și cele mai negative, opinii despre China au venit din regiunea Asia-Pacific. Aproximativ 90% dintre pakistanezi par să favorizeze China, în timp ce doar 11% dintre japonezi au aceeași poziție.

Încrederea în Xi Jinping și Donald Trump

Respondenții au fost întrebați, de asemenea, dacă au încredere că Xi Jinping și Donald Trump vor lua deciziile corecte în ceea ce privește afacerile internaționale.

În general, nivelul de încredere în ambii lideri a fost scăzut, majoritatea scorurilor fiind sub 50%. Totuși, în multe dintre țările analizate, respondenții au avut mai multă încredere în judecata lui Xi decât în cea a lui Trump.

Cele mai ridicate și cele mai scăzute evaluări pentru Xi au venit din Pakistan și Japonia, cu 83%, respectiv 7%.

Pentru Trump, cel mai mare nivel de încredere a fost înregistrat în Filipine, cu 68%, iar cel mai mic în Cisiordania/Ierusalimul de Est, cu 4%.

Schulman a spus că studiul a arătat că, în general, „oamenii nu au o opinie atât de puternică despre Xi precum au despre alți lideri”.

În schimb, în ceea ce îl privește pe Donal Trump, „oamenii au fost mai predispuși să ofere un răspuns și să aleagă variante extreme”.

Studiul a mai arătat că, deși mai mulți oameni consideră în continuare că guvernul american respectă libertățile individuale ale cetățenilor săi mai mult decât guvernul chinez, diferența dintre cele două țări s-a redus.

O medie de 75% dintre respondenți au spus că SUA intervin „foarte mult” sau „destul de mult” în afacerile altor țări, în timp ce 45% au spus același lucru despre China.

„Volatilitatea SUA îi neliniștește pe mulți”

Această tendință în percepția celor două superputeri a fost observată și în alte studii realizate în ultimii ani.

De exemplu, compania de sondare Gallup a constatat că anul trecut China a depășit SUA în ceea ce privește nivelul de aprobare globală. Diferența în favoarea Chinei a fost cea mai mare înregistrată în ultimii 20 de ani.

În același timp, studiul anual al institutului american Asia Society privind opinia publică globală despre China a sugerat că imaginea Chinei, care s-a deteriorat în timpul pandemiei, a cunoscut doar o revenire modestă de atunci.

Chong Ja Ian, cercetător asociat la Carnegie China, a spus că rezultatele recente ale Pew nu sunt surprinzătoare.

„Volatilitatea politicii SUA, inclusiv utilizarea forței și prejudiciile economice rezultate, i-a făcut pe mulți să fie neliniștiți”, a remarcat el.

De asemenea, nu trebuie ignorat contextul geo-politic în care a fost realizat studiul. Chestionarele au ajuns la respondenți la scurt timp după ce Donald Trump și-a intensificat declarațiile privind anexarea Groenlandei, iar SUA l-au capturat pe liderul Venezuelei, Nicolas Maduro. De asemenea, Statele Unite au lansat războiul cu Iranul în perioada desfășurării sondajului.

Dr. Chong a explicat că, în aceste condiții, simpatia de care se bucură China s-ar putea datora faptului că este un stat mai „previzibil”.

„Dacă China este cu adevărat populară rămâne o întrebare deschisă, dar pare în prezent o entitate mai previzibilă. Beijingul a depus, de asemenea, eforturi considerabile pentru a-și îmbunătăți imaginea”, în special în țările în curs de dezvoltare, a spus dr. Chong.

În ceea ce privește diferența dintre opiniile favorabile pentru China și încrederea scăzută în Xi Jinping, Dr. Chong a spus că, deși China „poate fi mai previzibilă și, prin urmare, îi face pe unii oameni să se simtă mai confortabil, acest lucru nu schimbă faptul că Xi este o figură autoritară importantă”.

El a subliniat că, sub conducerea lui Xi, China „a adoptat poziții mai ferme și mai extinse, inclusiv o insistență mai mare ca alte state să se alinieze viziunii sale asupra lumii”. Mai mult, politicile Chinei față de minorități sunt contestate la nivel internațional.

„Presupun că oamenii atribuie politicile mai coercitive și mai puțin favorabile din punct de vedere economic lui Xi personal, dar asociază elementele mai pozitive, precum progresele tehnologice, cu China în ansamblu”, a spus dr. Chong.