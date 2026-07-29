Trump a interzis importurile de roboți umanoizi, de teamă că ar putea spiona americanii. Reacția Chinei

2 minute de citit Publicat la 08:35 29 Iul 2026 Modificat la 08:35 29 Iul 2026

Roboți umanoizi. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Administrația Trump a anunțat marți interzicerea importurilor în Statele Unite de noi modele de roboți umanoizi fabricați în străinătate, invocând „riscuri inacceptabile” pentru securitatea națională a Americii, scrie BBC.

Măsura se aplică roboților avansați, inclusiv celor umanoizi și celor cu patru picioare. Mulți dintre aceștia sunt produși în China, care concurează cu Statele Unite pentru dezvoltarea roboticii și a inteligenței artificiale.

Comisia Federală pentru Comunicații (FCC) a interzis și importurile de invertoare electrice, dispozitive folosite în centrele de date și în sistemele cu panouri solare, despre care susține că ar putea reprezenta un risc și pentru economia americană.

Ambasada Chinei la Washington a transmis că Beijingul s-a opus mereu „politizării” problemelor comerciale de către Statele Unite și sancțiunilor bazate pe „pretexte nefondate”.

Președintele FCC, Brendan Carr, a declarat că instituția își face datoria „pentru a proteja lanțurile critice de aprovizionare ale Americii”.

FCC a adăugat aceste produse pe așa-numita Covered List, un registru al bunurilor și serviciilor considerate un risc pentru securitatea națională a Statelor Unite.

Interdicția se aplică noilor dispozitive robotice avansate și invertoare electrice produse în străinătate. Măsura nu împiedică vânzarea sau importul modelelor deja existente, care fuseseră autorizate anterior de FCC.

FCC și-a exprimat îngrijorarea că folosirea invertoarelor fabricate în străinătate le-ar putea permite unor companii din alte țări să le oprească de la distanță, să fure date, să faciliteze accesul și supravegherea de la distanță de către „actori guvernamentali străini” sau să le exploateze prin atacuri cibernetice.

Instituția a adăugat că folosirea roboților produși în afara Statelor Unite le-ar putea permite „unor actori rău intenționați să-i supravegheze pe americani, să consolideze capacitățile serviciilor străine de informații sau să preia controlul roboților de la distanță”.

Reacția Chinei

Ambasada Chinei la Washington a transmis că Beijingul va lua „toate măsurile necesare” ca răspuns la orice decizie care îi afectează interesele și a îndemnat toate țările să colaboreze pentru dezvoltarea inteligenței artificiale „într-un scop pozitiv și benefic”.

Reprezentanții Chinei au cerut Statelor Unite „să renunțe la mentalitatea hegemonică, să nu mai denigreze companiile chineze și să nu le mai amenințe cu sancțiuni”.

BBC a contactat pentru un punct de vedere marii producători chinezi de roboți Unitree, UBTech și AgiBot.

Exporturile Chinei sunt atent analizate de Statele Unite, în timp ce administrația Trump încearcă să reducă dezechilibrele comerciale în relația cu a doua cea mai mare economie a lumii.

Deși China este cel mai mare exportator de vehicule electrice din lume, producătorii chinezi au fost practic excluși de pe piața americană prin aplicarea unor tarife vamale ridicate.

Washingtonul a blocat și vânzarea către China a celor mai avansați semiconductori americani, încercând astfel să protejeze securitatea națională, să încetinească modernizarea armatei chineze și să mențină avansul Statelor Unite în domeniul inteligenței artificiale.

Secretarul american al Trezoreriei, Scott Bessent, a avertizat, de asemenea, că firmele chineze din domeniul inteligenței artificiale ar putea fi sancționate din cauza acuzațiilor potrivit cărora ar fi furat proprietate intelectuală americană.

Guvernul chinez a răspuns că dezvoltarea inteligenței artificiale în China este „rezultatul propriei dedicări și al propriilor eforturi, precum și al cooperării internaționale”.

Statele Unite vor să evite repetarea problemelor din lanțurile de aprovizionare apărute anul trecut, când China a înăsprit controalele asupra exporturilor de pământuri rare, materiale esențiale pentru industria electronică.

Companiile chineze de tehnologie au dezvoltat rapid roboți umanoizi care pot fi folosiți în fabrici, dar și în locuințe.

Firmele au început, de asemenea, să își promoveze rapid roboții către companii și publicul larg, înaintea rivalilor americani din acest domeniu, precum Tesla, compania lui Elon Musk, și Boston Dynamics.