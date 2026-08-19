"Capitalismul oligarhic al lui Putin e în cea mai profundă criză". Fostul consilier al lui Gorbaciov face tabloul economiei ruse

"Capitalismul oligarhic al lui Putin e în cea mai profundă criză". Fostul consilier al lui Gorbaciov, Abel Aganbegyan, face tabloul economiei ruse. FOTO: tatarstan.ru

Economia Rusiei se află în cea mai dificilă situație de la criza din 2009, când produsul intern brut al țării s-a redus cu 7,8%, iar rata șomajului a ajuns la 8%, a declarat pentru RBC economistul Abel Aganbegyan, membru al Academiei Ruse de Științe și fost consilier pe probleme economice al ultimului lider sovietic, Mihail Gorbaciov, scrie The Moscow Times.

Potrivit acestuia, economia "se află în recesiune". Dacă în 2024 PIB-ul Rusiei a crescut cu 4,3%, în 2025 avansul a fost de numai 1%, a precizat economistul.

Potrivit statisticilor oficiale, PIB-ul Rusiei a scăzut cu 0,2% în primul trimestru din 2026. Deși economia a revenit pe creștere în trimestrul al doilea, cu un avans de 1,3%, majorarea din prima jumătate a anului a fost de numai 0,6%. Aganbegyan a descris actualul model economic al Rusiei ca pe un "capitalism oligarhic de stat" și a subliniat că statul controlează aproximativ 45% din economie.

Dacă sunt incluse și companiile deținute parțial de stat, ponderea ajunge la 70%, estimează el. În sectorul bancar, controlul statului este și mai ridicat, de aproximativ 75%, a adăugat economistul.

Aganbegyan a mai afirmat că sectorul privat din Rusia "se restrânge permanent", fiind afectat de costurile războiului, de creșterea poverii fiscale și de creditele scumpe, provocate de dobânda ridicată a Băncii Centrale.

"Tot mai multe companii intră în faliment. Regiunile mențin în funcțiune companii nerentabile sau aproape nerentabile pentru că se tem că altfel ar provoca un șomaj ridicat", a spus Aganbegyan.

Despre situația dificilă a economiei ruse a vorbit anterior și Andrei Klepach, economistul-șef al corporației de stat VEB.RF. Potrivit surselor publicației The Bell, acesta ar fi fost demis după declarațiile sale. Klepach avertizase, printre altele, că Rusia rămâne tot mai mult în urmă și că nu poate câștiga un "război de uzură" atât timp cât Occidentul continuă să sprijine Ucraina.

El susținea că pierderile economiei ruse provocate de sancțiuni și de izolarea impusă de Occident sunt în creștere. Acestora li se adaugă pagubele produse de atacurile ucrainene asupra infrastructurii și industriei, în timp ce Rusia nu reușește să țină pasul cu progresul tehnologic.

"Rămânem în urmă. Pierdem competiția tehnologică și economică la nivel mondial. Și nu pierdem doar în fața Chinei și a Statelor Unite, ci, în anumite privințe, și în fața Ucrainei. Avem iluzia că acolo totul se va prăbuși. Nu s-a prăbușit și nici nu se va prăbuși", declara Klepach.

Economistul a avertizat și asupra riscului izbucnirii unei crize sociale în Rusia, "tocmai într-un moment în care nimeni nu se așteaptă". El a comparat situația actuală cu perioada de dinaintea Revoluției din Februarie 1917 și cu cea care a precedat destrămarea Uniunii Sovietice, în 1991.