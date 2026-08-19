Țara din America de Sud care a devenit un important furnizor de petrol al României primește 40% din producția unui zăcământ uriaș

Rafinăria din Năvodari primește, de asemenea, cantități importante de țiței din Azerbaidjan, Libia și Guyana. FOTO: Profimedia Images

Guyana, unul dintre furnizorii de petrol ai României, are acum dreptul la aproape 40 % din producția de țiței a unui mare proiect offshore condus de ExxonMobil, a declarat marți președintele țării, Irfaan Ali, potrivit Reuters.

Schimbarea, despre care se estimează că va crește considerabil producția Guyanei de petrol, vine după ce consorțiul condus de Exxon, singurul care produce petrol și gaze în Guyana, și-a recuperat costurile asociate proiectului, a declarat Ali jurnaliștilor.

Directorul financiar al Exxon a declarat în iulie că investițiile de 55 de miliarde de dolari realizate din 2014 au fost recuperate cu aproximativ doi ani mai devreme decât se estimase, datorită dezvoltării rapide a blocului Stabroek. Guyana avea inițial dreptul la 12,5% din producție.

Decizia Guyanei privind uriașul său zăcământ petrolier are legătură și cu România. Țara sud-americană, care va primi acum aproape 40% din producția blocului Stabroek, este deja una dintre sursele de țiței pentru Petromidia.

În primele două luni din 2025, Guyana a reprezentat aproximativ 11% din importurile de țiței ale României, fiind a treia sursă, după Kazahstan și Azerbaidjan. Ulterior, ponderea Guyanei a scăzut, dar țara a rămas în lanțul de aprovizionare al României, arată datele UN Comtrade/WITS.

KMG International, proprietarul Petromidia, a confirmat în iunie că rafinăria din Năvodari primește cantități importante de țiței din Guyana, Azerbaidjan și Libia, pe lângă fluxurile principale din Kazahstan, potrivit Agerpres.

Petromidia procesează, în mare proporție, țiței din Kazahstan, principalul furnizor al României, care acoperă peste 60% din necesarul național de rafinare. Rafinăria din Năvodari primește, de asemenea, cantități importante de țiței din Azerbaidjan, Libia și Guyana, în funcție de disponibilitate. Toate aceste transporturi sunt însoțite, fără excepție, de documente care sunt puse la dispoziția autorităților române și europene.

Producţia de petrol a Kazahstanului a scăzut cu aproximativ 21% în data de 22 iulie, după închiderea unui terminal de la Marea Neagră care serveşte drept principal punct pentru livrările de ţiţei kazah, în urma unor atacuri cu drone.