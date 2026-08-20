Datoria SUA a atins un nivel record de 40 de trilioane de dolari

Datoria națională a SUA a atins un nivel record de 40 de trilioane de dolari, în condițiile în care împrumuturile cresc într-un ritm istoric. Acest lucru amplifică îngrijorările investitorilor cu privire la situația finanțelor publice ale Americii, în ciuda promisiunii lui Donald Trump de a ține cheltuielile sub control, potrivit FT și Reuters.

Cel mai recent raport al Trezoreriei privind soldul numerarului și al datoriilor a arătat, marți, o datorie publică totală de 40,047 trilioane de dolari, un total care include titluri de trezorerie deținute de public în valoare de 32,266 trilioane de dolari și dețineri intraguvernamentale de 7,782 trilioane de dolari.

Datoria a crescut cu 3 trilioane de dolari în ultimul an, cel mai rapid ritm înregistrat vreodată în afara perioadei pandemiei, potrivit calculelor Financial Times.

Datoria e mai mult decât dublă în mai puțin de un deceniu, de la 19,95 trilioane de dolari când președintele Donald Trump a depus jurământul pentru prima dată în ianuarie 2017. Aproximativ o treime din această creștere a avut loc în timpul a doi ani de împrumuturi guvernamentale frenetice pentru a finanța răspunsurile la pandemia de COVID-19 întreprinse de Trump și fostul președinte Joe Biden, alegerile de politică fiscală ale ambilor președinți combinându-se cu dezechilibre fiscale și de cheltuieli de lungă durată pentru a explica restul.

Grupurile de supraveghere bugetară anticipează depășirea pragului de săptămâni întregi. Unele au emis avertismente dure că o criză a datoriilor în toată regula ar putea izbucni dacă legislatorii nu majorează impozitele sau nu reduc cheltuielile.

„Acest moment sumbru ne reamintește încă o dată că a trecut deja timpul să abordăm o neconcordanță fundamentală”, a declarat săptămâna trecută Margaret Spellings, director executiv al Bipartisan Policy Center, un think tank de centru, pe măsură ce se apropia pragul de 40 de trilioane de dolari.

„Programele noastre federale cheltuiesc mult mai mult decât încasează guvernul, iar cele mai importante cheltuieli din bugetul federal funcționează pe pilot automat. Datoria federală deja crește costul vieții și blochează alte cheltuieli și investiții, amenințând economia noastră și prosperitatea pe termen lung a americanilor”, a spus Spellings.

Creditorii americani ar putea deveni deja mai precauți. La câteva zile după ce o licitație de obligațiuni de trezorerie pe 30 de ani în valoare de 25 de miliarde de dolari a avut loc la cel mai mare randament din 2021, randamentele așa-numitelor obligațiuni lungi au atins, marți, cele mai ridicate niveluri din ultimele aproape două decenii, investitorii cerând compensații mai mari în contextul emisiunii masive de obligațiuni guvernamentale americane.

Miercuri, secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, a făcut un pas îndrăzneț pentru a reduce randamentele obligațiunilor lungi, anunțând dublarea volumului de răscumpărare a obligațiunilor de trezorerie cu scadența între 10 și 30 de ani la cel puțin 4 miliarde de dolari per operațiune.

Prima pe termen pentru obligațiunile de trezorerie pe 10 ani, o măsură a cât din randamentul total al titlului este reprezentat de riscul perceput de deținerea lor pe o perioadă de un deceniu, a crescut săptămâna aceasta la cel mai ridicat nivel din ultimii peste doisprezece ani.

„În ciuda tuturor acestor aspecte, cererea de obligațiuni americane din partea investitorilor străini, care dețin aproape o treime din totalul obligațiunilor de trezorerie, a scăzut în ultimul an, ceea ce a dus la scăderea numărului de obligațiuni către cumpărători mai sensibili la prețuri, ceea ce poate exacerba volatilitatea pieței”, a scris marți John Canavan, analist principal al pieței financiare în cadrul grupului Macroeconomic and Investor Services al Oxford Economics.

Săptămâna trecută, Trezoreria a raportat al patrulea cel mai mare deficit lunar din istoria SUA, 432 de miliarde de dolari pentru luna iulie, în contextul în care rambursările de tarife vamale au adus încasările vamale negative pentru a treia lună consecutiv, iar cheltuielile pentru prestațiile de asigurări sociale și Medicare pentru seniori au continuat să crească. Deficitul pentru primele 10 luni ale anului fiscal 2026 a depășit deja deficitul total pentru întregul an fiscal 2025, cu două luni înainte de sfârșitul anului fiscal curent.

Trump a ignorat în mare măsură numărul tot mai mic de susținători ai politicii fiscale din Partidul Republican, promovând cheltuieli prolifice pe parcursul celor două mandate ale sale. Datoria publică a crescut cu 7,8 trilioane de dolari în timpul primului mandat al lui Trump, mai mult de jumătate din aceasta acumulată în timpul răspunsului la pandemie în ultimele sale nouă luni de mandat.

De când Trump a preluat mandatul pentru a doua oară, în ianuarie 2025, datoria SUA a crescut cu 3,8 trilioane de dolari, rezultând o creștere totală de 11,6 trilioane de dolari pe parcursul celor două mandate ale sale de până acum.

Datoria publică a crescut cu 8,4 trilioane de dolari în timpul mandatului lui Biden, marcat și de cheltuieli masive pentru redresarea cauzată de COVID-19, dar și de cheltuieli mari pentru investiții în infrastructură, subvenții pentru energie curată și alte priorități susținute de Partidul său Democrat.

Comitetul nepartizan pentru un Buget Federal Responsabil estimează că alegerile politice ale lui Trump și Biden au crescut traiectoria datoriei federale dincolo de ceea ce s-ar fi acumulat în baza statutelor de cheltuieli existente la preluarea mandatului de către fiecare dintre ei.

De exemplu, pachetul legislativ emblematic al lui Trump pentru al doilea mandat, Legea „One Big Beautiful Bill”, va adăuga încă 4,7 trilioane de dolari la datorii, potrivit Biroului Bugetar al Congresului, contabilul non-partizan al legislatorilor federali.

Trump și-a descris a doua președinție ca fiind una axată pe reducerea costurilor, marcată de reduceri timpurii de locuri de muncă în agențiile federale, ordonate de organizația neguvernamentală Departamentul pentru Eficiență Guvernamentală. Însă o mare parte din reducerile sale de cheltuieli au vizat așa-numitele programe „discreționare”, cea mai mică parte a bugetului federal.

SUA cheltuiesc aproximativ 7 trilioane de dolari anual, iar 60% din această sumă este alocată așa-numitelor programe „obligatorii”, inclusiv plăți pentru Securitatea Socială, Medicare, Medicaid și îngrijirea veteranilor, care, în general, cresc pentru a ține pasul cu costul vieții.

Alte 1,1 trilioane de dolari acoperă dobânzile la împrumuturile SUA, al căror cost crește pe măsură ce acumularea de datorii crește și pe măsură ce ratele dobânzilor cresc. Bugetul pentru anul fiscal 2025 a marcat prima dată când costurile serviciului datoriei au depășit finanțarea Pentagonului. În primele 10 luni ale anului fiscal 2026, costurile cu dobânzile au eclipsat cheltuielile cu asistența medicală Medicare, devenind a doua cea mai mare linie bugetară din bugetul federal, după sistemul de pensii de asigurări sociale.

SUA cheltuiesc mai mult pentru a finanța costurile de pensii și asistență medicală ale generației „baby boom”, ceea ce pune presiune pe fondurile fiduciare din spatele Asigurărilor Sociale și Medicare, chiar dacă veniturile din salarii și impozitele pe venit nu reușesc să acopere costurile federale.