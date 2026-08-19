O companie din Canada anunță că a găsit aur pe 75 de kilometri de plajă din Ghana

Țara a produs o cantitate record de 5,94 milioane de uncii de aur în 2025. Foto: Getty Images

O companie minieră canadiană a anunțat că a descoperit aur pe 75 de kilometri de plajă din Ghana, relatează Business Insider Africa. GoldCoast Resource Corp deține licență de explorare pentru 10.000 de kilometri pătrați din platoul continental al Ghanei și se pregătește să cartografieze fundul oceanului pentru a confirma dacă în regiune se află un zăcământ de aur.

Timp de trei luni, la începutul acestui an, GoldCoast Resource Corp a colectat probe de nisip de pe plaje aflate de-a lungul a 75 de kilometri pe coasta de vest a Ghanei. Compania canadiană a anunțat marți rezultatele: o probă de cinci litri conținea până la 13 granule de aur vizibile.

Totuși, GoldCoast a atras atenția că prezența aurului în aceste probe individuale nu reprezintă un indicator cert al conținutului mediu de aur de pe acele plaje și nici nu demonstrează că materialul poate fi exploatat în scop comercial.

Probele au fost colectate de din zonele de coastă aflate în vecinătatea perimetrului offshore deținut de companie în baza licenței de explorare, și nu dintr-un zăcământ marin de aur confirmat.

Compania, condusă de veteranul industriei miniere din Ghana, Sir Sam Jonah, încearcă să stabilească dacă sedimentele care conțin aur, transportate de principalele râuri ale Ghanei, s-au acumulat în cantități care pot fi exploatate din punct de vedere comercial de-a lungul platoului continental de mică adâncime al țării.

Studiul acoperă 10.000 de kilometri pătrați

GoldCoast a anunțat că deține 10 licențe de explorare offshore adiacente, care acoperă aproximativ 10.000 de kilometri pătrați de-a lungul platoului continental vestic al Ghanei.

Zona în care compania canadiană are licență de explorare se întinde pe aproximativ 300 de kilometri, de la Half Assini spre Winneba, și ajunge până la 33 de kilometri în larg.

Potrivit companiei, regiunea reprezintă aproximativ 53% din linia țărmului din larg.

O licență de explorare este etapa inițială din sistemul de acordare a licențelor miniere din Ghana. Aceasta permite explorarea regională, dar nu și exploatarea comercială. Aceste licențe sunt valabile, de regulă, 12 luni și pot fi reînnoite. Înainte de a începe exploatarea comercială, companiile trebuie să obțină alte aprobări, inclusiv o licență de prospectare și, în cele din urmă, un permis de exploatare minieră.

GoldCoast a anunțat că a colectat aproximativ până acum aproximativ 50.000 de kilometri liniari de date magnetice din aer, la intervale de 400 de metri, acoperind întreaga zonă pentru care deține licență.

Studiul a fost realizat cu ajutorul unei aeronave care a zburat la o altitudine de aproximativ 50 de metri, pentru identificarea anomaliilor magnetice asociate cu minerale grele, inclusiv rutil, ilmenit, magnetit și zircon.

Aceste minerale pot apărea în aceleași zone de acumulare a sedimentelor și în vechile albii ale râurilor în care s-ar fi putut acumula aur.

Compania a anunțat că analizele sale preliminare au identificat mai multe posibile zone cu aur într-o zonă din aria în care deține licență. În consecință, a demarat un studiu mai detaliat într-o zonă de 500 de kilometri pătrați la gura râului Ankobra. Aeroanava va zbura deasupra zonei și va colecta date la intervale de 50 de metri. Interpretarea datelor magnetice va fi publicată spre finalul anlui 2026.

Căutări pe fundul oceanului

În următoarea etapă a programului, vor fi trimise nave pe fundul oceanului pentru a efectua studii batimetrice, magnetice și seismice.

Aceste date vor ajuta compania să cartografieze și să realizeze o imagine tridimensională a fundului mării și să identifice vechi albii ale râurilor, plaje scufundate și alte formațiuni în care s-ar fi putut acumula sedimente cu minerale grele.

Dacă vor fi identificate ținte potrivite, GoldCoast intenționează să treacă la foraje cu vibrocarotaj și prelevarea unor probe de volum de pe fundul mării.

Aceste etape sunt cheie pentru că deși prezența aurului în probele colectate de pe plaje confirmă prezența metalului prețios în regiune, nu arată cât de mult aur ar putea exista offshore sau dacă poate fi găsit în cantități suficient de concentrate astfel încât extragerea să fie profitabilă.

Compania a amintit că nu este prima dată când probe sunt colectate din zona râului Ankobra și platoului continental învecinat. Potrivit GoldCoast, 30 probe colectate în 2010 de Marine Mining Corp, indică o medie de 0,44 grame de aur pe metru cub. Rezultatele individuale ar fi variat între 0,019 grame și 1,862 grame pe metru cub. Aceste date însă nu au putut fi verificate de GoldCoast.

Aurul rămâne esențial pentru economia Ghanei

Proiectul de explorare offshore al companiei canadiene are loc într-un moment în care Ghana încearcă să obțină mai multe avantaje economice din faptul că este cel mai mare producător de aur din Africa.

Țara a produs o cantitate record de 5,94 milioane de uncii de aur în 2025, potrivit datelor publicate de Camera Minelor din Ghana, în creștere cu peste 23% față de cele 4,82 milioane de uncii produse în 2024.

Ghana a câștigat din exporturile de aur aproximativ 20 de miliarde de dolari în 2025, aproape de două ori mai mult față de suma de 10,3 miliarde obținută în 2024, potrivit Băncii Naționale din Ghana.

Majoritatea minelor țării se află pe uscat. Posibilitatea existenței unor zăcăminte offshore reprezinte o frontieră nouă în explorarea aurului în Ghana, dar una care ridică semne de întrebare privind siguranța ecosistemelor marine, comunitățile de pescari și capacitatea Ghanei de a reglementa exploatarea resurselor de pe fundul mării.

Deocamdată, GoldCoast are dovezi privind prezența aurului vizibil în probele de coastă și a identificat ținte geofizice sub fundul mării. Compania nu are însă încă dovezi privind existența unui zăcământ marin de aur care să poată fi exploatat comercial.