Febra aurului a cuprins Africa de Sud după o descoperire surprinzătoare într-un țarc de vite

"Febra aurului" a cuprins o localitate din Africa de Sud, după ce, în urmă cu câteva zile, au apărut informații că în zonă s-ar fi găsit pepite de aur, scrie BBC.

Totul a pornit după ce un localnic dintr-un cartier sărac al fostului oraș minier Springs, a anunțat că a descoperit mai multe pepite în timp ce săpa într-un țarc exterior folosit cândva pentru vite.

Vestea s-a răspândit rapid, iar zeci de oameni au venit în zona unde erau ținute odinioară vacile și au început să sape, sperând să dea lovitura. Cu târnăcoape și lopeți, oamenii au cernut pământul în scene care amintesc de febra aurului de acum mai bine de un secol, perioada în care exploatarea aurului a contribuit la dezvoltarea Johannesburgului, considerat astăzi capitala financiară a Africii de Sud.

Springs a fost odinioară un oraș prosper, ridicat în jurul industriei aurului. Însă minele s-au închis cu ani în urmă, pentru că exploatarea a devenit nerentabilă, puțurile erau foarte adânci, iar costurile prea mari. În prezent, orașul este înconjurat de așezări populate în mare parte de migranți din țările vecine.

Departamentul pentru Resurse Minerale din Africa de Sud a condamnat această activitate, desfășurată în așezarea informală Gugulethu din Springs. Autoritățile o consideră ilegală și avertizează că afectează mediul.

Unii dintre cei care sapă în zonă au declarat pentru BBC că au găsit aur și că l-au vândut pe piața neagră. Pentru a separa aurul de minereu sunt folosite substanțe chimice periculoase, precum mercurul și cianura de sodiu.

"Știm că e ilegal. Vrem ca guvernul să ne dea permise de exploatare, ca să putem munci legal și să plătim taxe", a spus pentru BBC un bărbat care a cerut să rămână anonim. El a explicat că are doi copii și are nevoie de bani ca să îi țină la școală și să pună mâncare pe masă. Un alt bărbat a declarat: "Asta e singurul mod de a ne descurca. Ne-a salvat pe mulți dintre noi de la a fi arestați pentru infracțiuni grave și violente."

Potrivit BBC, un gram de aur valorează aproximativ 100 de dolari. Prin comparație, salariul minim lunar în Africa de Sud este de circa 368 de dolari, ceea ce explică de ce mulți sunt tentați să riște.

Mai multe persoane aflate la fața locului au spus că provin din Lesotho, țară vecină. În jurul orei 14:00, după terminarea școlii, au început să apară și copii. Au trecut pe acasă să se schimbe din uniformele școlare, apoi s-au grăbit spre țarcul de vite ca să-și ajute părinții să sape.

În timpul vizitei, jurnaliștii BBC au observat că o parte din sol devenise instabilă. Ministerul minelor a avertizat, într-un comunicat de marți, că săpăturile necontrolate pot destabiliza terenul și pot pune în pericol comunitățile din apropiere, existând riscul de răniri grave sau chiar pierderi de vieți omenești.

Mineritul ilegal este o problemă frecventă în Africa de Sud, iar de-a lungul anilor numeroase persoane au murit lucrând în condiții nesigure. Săptămâna trecută, președintele Cyril Ramaphosa a declarat că va trimite armata pentru a sprijini poliția în lupta cu bandele criminale și cu mineritul ilegal.

Autoritățile îi acuză adesea pe minerii ilegali, de regulă înarmați, fără documente și cetățeni străini, că ar fi implicați în rețele de crimă organizată. În cazul din Springs, nu există însă nicio informație oficială că situația ar avea legătură cu astfel de grupări.