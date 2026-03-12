Vizita lui Zelenski la București, surprinsă în imagini. Cum a fost primit de Nicușor Dan la Cotroceni

1 minut de citit Publicat la 15:43 12 Mar 2026 Modificat la 15:48 12 Mar 2026

Volodimir Zelenski, a ajuns joi, la Palatul Cotroceni, unde a fost primit de președintele Nicușor Dan. Foto: Agerpres

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski, a ajuns joi, la Palatul Cotroceni, unde a fost primit de președintele Nicușor Dan, în cadrul unei vizite oficiale la București. Liderul de la Kiev a fost întâmpinat cu ceremonie militară, iar Garda de Onoare i-a prezentat onorul.

Un moment remarcat la sosire a fost salutul adresat de Zelenski militarilor români în limba română.

După ceremonia oficială, cei doi șefi de stat au intrat la discuții la Palatul Cotroceni, care au durat mai bine de o oră. Pe agenda vizitei s-au aflat cooperarea dintre România și Ucraina, situația de securitate din regiunea Mării Negre și sprijinul acordat Kievului în contextul războiului cu Rusia.

Vizita este a doua pe care Volodimir Zelenski o face în România de la începutul invaziei ruse, după cea din octombrie 2023, când s-a întâlnit la Cotroceni cu fostul președinte Klaus Iohannis.

Imaginile surprind momentele întâlnirii dintre cei doi lideri la Palatul Cotroceni, de la primirea oficială până la discuțiile private.

