Directorul CNAIR spune că lucrările la Autostrada Sibiu - Piteşti avansează: Se munceşte cu 1.500 de oameni şi peste 300 de utilaje

Autostrada Sibiu–Pitești este prima autostradă care traversează Munții Carpați Imagine cu caracter ilustrativ: Asociaţia Pro Infrastructura / Facebook

Lucrările pe Secţiunea 3 Cornetu - Tigveni a Autostrăzii Sibiu - Piteşti (A1) au depăşit un stadiu fizic de 12%, în condiţiile unei mobilizări foarte bune a constructorului, care lucrează pe şantier cu aproximativ 1.500 de muncitori şi peste 300 de utilaje, a anunţat, joi, directorul general al CNAIR, Cristian Pistol, notează Agerpres.

"Mobilizare foarte bună pe Secţiunea 3 (Cornetu-Tigveni) a Autostrăzii Sibiu-Piteşti (A1)! Progresul pe acest important contract de infrastructură rutieră din România a depăşit pragul de 12%. Asocierea de constructori italieni şi români (Webuild-Tancrad) acţionează cu 1.500 de muncitori şi operatori, susţinuţi de peste 300 de utilaje grele", a notat Pistol, pe pagina sa de Facebook.

Potrivit acestuia, în prezent activitatea se desfăşoară simultan în mai multe zone ale acestei secţiuni montane în lungime de 37,4 km şi se lucrează la 15 din cele 54 de structuri prevăzute pe traseu.

Totodată, se pregăteşte platforma necesară lansării TBM-ului (utilajul gigant pentru forat tuneluri), care va începe execuţia Tunelului Poiana (zona Portalului Sibiu) şi se lucrează la ecoductul din zona localităţii Racoviţa.

"Avansează inclusiv execuţia carcaselor de armătură pentru segmentele prefabricate ale tunelului ca şi a grinzilor produse direct în fabricile special amplasate pe şantier, în zonele localităţilor Racoviţa şi Cepari. Proiectul, în valoare de 5,4 miliarde lei (fără TVA), este finanţat prin Programul Transport (PT). Secţiunea Cornetu-Tigveni este una dintre cele două secţiuni importante care vor traversa efectiv Carpaţii, asigurând circulaţia continua pe Coridorul Pan-European 4, care tranzitează România (Constanţa - Nădlac), până la finalul anului 2029", a menţionat Cristian Pistol.