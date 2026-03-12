O italiancă a fost obligată să facă la birou cafeaua doar pentru că este femeie. A câştigat în instanţă despăgubiri de 50.000 euro

Directoarea unei companii din Italia a fost obligată să servească în timpul ședințelor cafeaua, doar „pentru că era femeie”. Sursa foto: Getty Images (poza cu caracter ilustrativ)

O femeie din localitatea Conegliano, provincia Treviso, în Italia şi aflată la conducerea unei firme a fost obligată să servească la birou cafeaua doar pentru că este femeie, apoi a fost concediată în timp ce se afla în concediu de maternitate. Judectătorul a decis repunerea ei în funcţie şi plata unei despăgubiri de 50.000 de euro din partea firmei.

Directoarea unei companii din Treviso a fost obligată să servească în timpul ședințelor cafeaua, doar „pentru că era femeie” și a fost concediată în timp ce era însărcinată. În instanţă, judecătorul a decis repunerea sa în funcţie, care a obligat, de asemenea, compania Keyline din Conegliano (Treviso) să îi plătească 50.000 de euro „daune discriminatorii”. Mai exact, judecătorul a constatat o încălcare a articolului 54 din Decretul legislativ 151 din 2001, care prevede că o angajată este protejată de concediere de la începutul sarcinii până la împlinirea unui an de la nașterea nou-născutului, situație în care s-a aflat și ea, relatează Il Resto del Carlino.

Reclamanta, care face parte din familia care deține compania, fratele vitreg, mama adoptivă și tatăl ei se numără printre membrii conducerii, a fost reclamată de companie pentru utilizarea resurselor companiei pentru cheltuieli personale, o acuzație considerată ulterior minoră, deoarece este o practică obișnuită.

Instanţa din Italia i-a dat dreptate când s-a plâns de „hărțuire, intimidare și comportamente grav ofensatoare” din partea conducerii companiei , care au constituit, de asemenea, acte de discriminare, inclusiv unele declarații ale unui superior, cum ar fi „nu meritați conducerea și funcția de Manager de Vânzări al Grupului, am nevoie de un bărbat și unul cu experiență în asta” sau, în timpul ședințelor de lucru, obligaţia de „a face cafea pentru participanți”, o sarcină „atribuită” ei ca femeie. Hotărâreaa subliniat modul în care incidentele „constituie «hărțuire» deoarece sunt nedorite, pentru că au fost comise din motive legate de sex” și că, per total, sunt „în mod clar comportamente degradante și hărțuitoare deoarece sunt repetate și continue, cu o intensitate mai mare sau mai mică”.

Potrivit instanței, aceste comportamente, repetate în timp și petrecute în fața altor lucrători, au fost umilitoare și degradante până la punctul de a constitui hărțuire pe criterii de gen. Un alt factor, care s-a dovedit crucial în cadrul procedurii, se referă la faptul că scrisoarea de concediere, din data de 29 iulie 2024, a fost înmânată managerului în timp ce aceasta era însărcinată.

Cu o lună mai devreme, femeia fusese notificată cu privire la o acuzație disciplinară. Compania a acuzat-o că a folosit cardul de credit al companiei pentru cheltuieli personale (o sumă de aproximativ 5.600 EUR ) și a presupus că este responsabilă operațional pentru supraîncărcarea depozitului în legătură cu operațiunile companiei din Statele Unite.

Femeia lucrase ani de zile pentru afacerea de familie și preluase un rol de conducere cu câteva luni mai devreme, în ianuarie 2024.