Kai, nepoata lui Trump, s-a dus la cumpărături de lux cu agenții Secret Service și a enervat pe toată lumea: ”O să dau faliment”

Kai, nepoata lui Trump, s-a dus la cumpărături de lux cu agenții Secret Service. FOTO: Captură video Youtube

Kai Trump, nepoata în vârstă de 18 ani a președintelui american Donald Trump, a stârnit un val de reacții negative pe internet după ce s-a filmat într-un supermarket exclusivist din Los Angeles, unde a mers la cumpărături însoțită de agenți Secret Service, scrie USA Today.

Criticile nu au fost provocate doar de simpla ei apariție într-un magazin alimentar, ci mai ales de alegerea locului. Erewhon e un supermarket devenit celebru pentru produsele sale de wellness neobișnuite și pentru prețurile extrem de ridicate.

Într-un videoclip publicat pe YouTube pe 9 martie, intitulat ”I Brought My Secret Service to Erewhon”, tânăra a povestit ce a cumpărat. Printre produsele achiziționate s-au numărat un borcan cu curmale și un smoothie, fiecare costând în jur de 20 de dolari. La final, nota totală de plată a ajuns la 233 de dolari.

”Sunt pe cale să dau faliment cu lucrurile astea. O să trebuiască să-mi declar falimentul”, spune Kai Trump în videoclip, într-o remarcă ce a amplificat și mai mult reacțiile critice.

Clipul a strâns peste 410.000 de vizualizări și numeroase comentarii critice

Unii utilizatori au comparat situația cu o distopie socială, în timp ce alții au ironizat-o pe Kai pentru că e ruptă de realitate. Au existat și voci care au încercat să tempereze valul de critici, subliniind că Kai Trump este, probabil, una dintre ultimele persoane de la care cineva s-ar aștepta să fie conectată la dificultățile de zi cu zi ale americanilor obișnuiți.

Psihologi au declarat că reacția publicului nu are legătură în primul rând cu Kai Trump ca persoană, ci cu ceea ce simbolizează ea. Într-o perioadă în care mulți americani se confruntă cu dificultăți financiare, concedieri și nesiguranță legată de costul produselor de bază, imaginile cu achiziții scumpe dintr-un magazin de lux au accentuat frustrările.

Stephanie Sarkis, psihoterapeută din Florida, a explicat că oamenii sunt furioși din cauza felului în care s-a schimbat situația economică pentru mulți dintre ei. În opinia sa, reacția publică este alimentată de stresul provocat de dificultatea de a găsi un loc de muncă, de disponibilizări și de reducerea unor beneficii.

Sarkis consideră că ostilitatea îndreptată spre Kai Trump reflectă, de fapt, o nemulțumire mai profundă legată de inegalitatea financiară. Deși această discrepanță există de mult timp, rețelele sociale o fac astăzi mult mai vizibilă, aducând-o direct în fața oamenilor și amplificând astfel frustrarea.

La rândul său, terapeutul Erik Anderson a explicat anterior pentru USA Today că afișarea bogăției poate provoca furie pentru că accentuează sentimentul de resemnare pe care mulți oameni îl au în legătură cu propria situație financiară. Potrivit acestuia, sărăcia este în sine un factor major de stres, iar starea generală de bine a populației este strâns legată de venituri și de dimensiunea clasei de mijloc.

Stephanie Sarkis spune că este firesc ca oamenii să simtă furie după un astfel de videoclip, însă esențial este modul în care aceste emoții sunt gestionate. Criticile agresive la adresa unei tinere de 18 ani nu rezolvă problema de fond și nici nu schimbă realitățile economice care au generat reacția publică, a conchis ea.