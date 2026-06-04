Fotbalistele care i-au adus lui Kim Jong Un cupa Asiei țopăie, plâng și râd, în același timp, când îl văd pe acesta pe teren VIDEO

4 minute de citit Publicat la 13:52 04 Iun 2026 Modificat la 13:52 04 Iun 2026

Un videoclip în care liderul nord-coreean Kim Jong Un este surprins alături de membrele clubului feminin de fotbal Naegohyang Women's FC a devenit viral pe rețelele sociale.

Naegohyang a intrat recent în istorie, devenind prima echipă din Coreea de Nord care câștigă Liga Campionilor AFC la fotbal feminin, cea mai importantă competiție asiatică intercluburi din fotbalul feminin. În videoclip, Kim Jong Un poate fi văzut zâmbind larg în timp ce le felicită pe jucătoarele echipei Naegohyang. Acestea, la rândul lor, păreau copleșite de emoții.

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Fetele țopăiau la propriu în jurul dictatorului, în timp ce râdeau, plângeau și, probabil, îi mulțumeau pentru că a venit să le vadă.

Prima echipă sportivă nord-coreeană care a ajuns în Coreea de Sud în ultimii opt ani a transmis că este pregătită să înfrunte lumea întreagă după ce a câștigat recent Liga Campionilor Asiei la fotbal feminin.

Naegohyang Women's FC a învins în finală echipa japoneză Tokyo Verdy Beleza cu scorul de 1-0, în orașul sud-coreean Suwon, datorită golului marcat de Kim Kyong Yong chiar înainte de pauză.

Kim Jong Un visited a training session of the women’s football club Naegohyang after its victory in the Asian Champions League — the first in history for clubs from North Korea.



During the meeting, the players reacted emotionally to his appearance. They cried, celebrated, and… pic.twitter.com/t23t0r3A1J — NEXTA (@nexta_tv) June 3, 2026

Fotbalul feminin este unul dintre cele mai puternice sporturi internaționale ale Coreei de Nord, o țară izolată diplomatic și afectată de sărăcie, echipele sale naționale concurând în mod regulat la cel mai înalt nivel atât în Asia, cât și pe plan mondial.

Victoria echipei Naegohyang înseamnă că aceasta va participa anul viitor la Cupa Campioanelor FIFA la fotbal feminin, competiție care reunește campioanele celor șase confederații continentale, ultimele patru meciuri urmând să se dispute la Miami.

Antrenorul clubului, Ri Yu Il, i-a mulțumit liderului nord-coreean Kim Jong Un pentru „dragostea, grija și încrederea sa caldă”, înainte de a-și exprima dorința de a se confrunta cu cele mai bune echipe din lume.

„Astăzi, când trăim un moment istoric și pășim pe scena mondială ca cea mai bună echipă din Asia, emoțiile și pasiunea pe care le simțim sunt pur și simplu de nedescris”, a declarat el.

„Ceremonia de decernare a trofeului s-a încheiat deja, iar acum ne confruntăm cu sarcina de a face față diferitelor noi provocări care ne așteaptă”.

Ri și Kim, desemnată cea mai bună jucătoare a turneului, au părăsit ulterior conferința de presă după ce un reporter sud-coreean le-a adresat o întrebare în care s-a referit la țara lor drept „partea de nord”.

Denumirea oficială a statului este Republica Populară Democrată Coreeană.

După câștigarea finalei, jucătoarele de la Naegohyang au desfășurat drapelul național al Coreei de Nord, considerat mult timp un simbol tabu în Coreea de Sud, în baza Legii privind securitatea națională.

O galerie sud-coreeană formată din aproximativ 1.200 de membri ai unor organizații civice sprijinite de Ministerul Unificării din Coreea de Sud a asistat la finală și a aplaudat în timp ce jucătoarele alergau pe teren purtând steagul nord-coreean în semn de sărbătoare.

Președintele sud-coreean Lee Jae Myung, cunoscut pentru abordarea sa favorabilă dialogului și ale cărui repetate eforturi de pace au fost în mare parte ignorate de Phenian, a publicat un mesaj pe platforma X prin care a felicitat clubul nord-coreean.

„Transmit sincere felicitări jucătoarelor clubului feminin de fotbal Naegohyang”, a declarat acesta, adăugând că își exprimă „profundul respect față de galeria noastră” pentru „cultura sa matură de susținere”.

„Mingea este rotundă și ne vom întâlni din nou. Vă vom susține cu entuziasm în următoarea provocare!”.

Naegohyang, fondată în 2012 și al cărei nume înseamnă „Orașul meu natal” în limba coreeană, a atras mult interes de la sosirea sa în Coreea de Sud săptămâna trecută, într-un moment în care relațiile intercoreene se află la unul dintre cele mai scăzute niveluri din ultimii ani.

În semifinale, disputate tot la Suwon, echipa a învins formația sud-coreeană Suwon FC Women cu 2-1.

„Toate jucătoarele noastre s-au concentrat exclusiv pe câștigarea meciului de astăzi, depunând toate eforturile și prețuind fiecare minut și fiecare secundă”, a declarat Ri atunci când a fost întrebat despre perioada petrecută în Coreea de Sud.

„Nu am avut timpul sau disponibilitatea de a mă preocupa de diverse alte aspecte”.

Nord-coreencele au învins la limită echipa din Tokyo într-o finală marcată de numeroase dueluri dure, dar disputată într-un spirit sportiv corect.

Cele două echipe se întâlniseră și anterior în competiție, formația japoneză câștigând cu 4-0 în primul tur, desfășurat în Myanmar.