Antena 3 CNN Actualitate A fost găsit bărbatul care a provocat îndemnul "Anna, ţine-ţi prostul acasă". El va trebui să şteargă stânca pe care a vandalizat-o

A fost găsit bărbatul care a provocat îndemnul "Anna, ţine-ţi prostul acasă". El va trebui să şteargă stânca pe care a vandalizat-o

G.M.
1 minut de citit Publicat la 14:24 07 Aug 2026 Modificat la 16:04 07 Aug 2026
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Bucureștean filmat pe Transfăgărășan în timp ce desenează o inimă cu spray, pe o stâncă. Sursa foto: Imagini amator via Antena 3 CNN

Bărbatul care a vandalizat o stâncă pe Transfăgărășan cu o "declaraţie de dragoste" a fost identificat. Este un bucureștean de 54 de ani. El va fi amendat de comisarii de mediu și va trebui să și șteargă mesajul scris.

Bărbatul care a scris numele iubitei pe o stâncă de pe Transfăgărășan a fost identificat. Este din Capitală și are 54 de ani.

Comisarii de mediu spun că nu a respectat regulamentul unei arii naturale, ceea ce reprezintă o contravenție.

Riscă amendă de la 3.000 la 6.000 de lei pentru persoane fizice.

A fost găsit bărbatul care a provocat îndemnul "Anna, ţine-ţi prostul acasă". El va trebui să şteargă stânca pe care a vandalizat-o 1091383
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Totodată, el va trebui săptămâna viitoare să și șteargă mesajul de pe stâncă.

Incidentul a devenit viral după ce bărbatul, care a coborât dintr-o mașină de teren neagră, cu număr de București, a fost surprins și filmat cu telefoanele în timp ce desena pe o stâncă de pe Transfăgărășan o inimă având în centru numele "Anna".

Atenționat să se oprească, individul a ignorat avertismentul și și-a finalizat "opera".

Imaginile distribuite de reprezentanții Salvamont au stârnit un val de reacții dezaprobatoare pe internet, iar comentariul "Anna, ține-ți prostul acasă!" a devenit, la rândul său, viral.

Cei mai mulți internauți au cerut instituțiilor statului sancționarea "artistului".

Imaginile au fost văzute și de polițiști. L-au identificat și au transmis datele către Garda de Mediu Argeș care a luat legătura cu el.

 

 

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Etichete: Transfăgărășan bucureşteni arie protejata stanca Garda de mediu amenda

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