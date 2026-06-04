Un ghid nepalez, dat dispărut pe Everest, a fost găsit în viaţă după şase zile. sursa foto: Getty

Un ghid nepalez, în vârstă de 30 de ani, a fost găsit în viaţă joi pe versanţii celui mai înalt vârf din lume Everest (8.849 m), la şase zile după ce fusese dat dispărut şi presupus mort, au declarat salvatorii.

"El a fost găsit în această dimineaţă în timp ce încerca să se îndrepte spre tabăra de bază", de către o echipă din cadrul Comitetului pentru controlul poluării din Sagarmatha, grupul care îndepărtează deşeurile lăsate de alpinişti, a declarat Pemba Sherpa de la compania de salvare 8K Expeditions. "Un elicopter l-a transportat cu avionul la un spital din Kathmandu", a continuat el, fără a oferi detalii despre starea supravieţuitorului.



Alpinist experimentat, Hillary Dawa Sherpa a ajuns pe vârful Everest pe 29 martie, însoţit de alpinistul britanic Chris Thrall, scrie Agerpres.



Însă partenerul său de ascensiune i-a pierdut urma a doua zi, în timp ce coborau din tabăra 4 în tabăra 3. "S-a aşezat să ia o pauză cu rucsacul în spate... M-am întors şi l-am întrebat: 'Hillary, eşti bine, frate?'", a povestit Chris Thrall într-un mesaj video postat când credea că este pierdut. "El a răspuns: 'Da, da, sunt bine, Chris, te rog, continuă, continuă'".



Britanicul, care a descris ascensiunea lor ca fiind mai lungă decât se aştepta, a explicat că a întâlnit apoi un alpinist polonez aflat în dificultate.



"Ar fi trebuit să mă întorc să-l găsesc pe Sherpa, despre care am presupus că va porni din nou, aşa cum făcuse de sute de ori? Sau să-l ajut pe celălalt alpinist, fără oxigen, cu degetele îngheţate şi evident nu departe de hipotermie?", a povestit acesta. "Vremea a fost foarte schimbătoare", a adăugat alpinistul. "A fost o situaţie foarte delicată".



Ascensiunea lor a fost una dintre ultimele din sezonul de primăvară, în care peste o mie de alpinişti au atins vârful, un record absolut, potrivit Departamentului de Turism din Nepal.



Anul acesta au fost doborâte şi alte recorduri, inclusiv cel al celui mai mare număr de ascensiuni într-o singură zi (275, pe 21 mai) şi numărul de permise eliberate de autorităţi străinilor (494).



Cinci alpinişti - doi indieni şi trei nepalezi - au murit deja anul acesta pe versanţii Everestului.