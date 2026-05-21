„Nu este, de fapt, un număr atât de mare”. Record pe Everest: 274 de alpiniști au ajuns pe vârf într-o singură zi

2 minute de citit Publicat la 15:03 21 Mai 2026 Modificat la 15:03 21 Mai 2026

Experții în alpinism critică adesea Nepalul pentru că permite unui număr foarte mare de alpiniști să urce pe munte. Foto: Getty Images

Un număr record de 274 de alpiniști au ajuns miercuri pe vârful Muntelui Everest. Este cel mai mare număr de persoane care au atins într-o singură zi cel mai înalt vârf montan din lume dinspre partea nepaleză, relatează Reuters. Un organizator de expediții a declarat că numărul nu este „atât de mare”, având în vedere „că acest munte este de zece ori mai mare”, decât alții unde ajung zilnic și câte 4.000 de alpiniști.

Muntele Everest are o altitudine de 8.849 de metri și se află la granița dintre Nepal și regiunea Tibet. Deși poate fi escaladat din ambele direcții, operatorii de expediții spun că anul acesta nu au existat alpiniști pe versantul tibetan, deoarece autoritățile chineze nu au emis permise de escaladare.

Ultimul record a rezistat 7 ani

Rishi Bhandari, secretarul general al Asociației Operatorilor de Expediții din Nepal, a declarat joi că precedentul record de ascensiuni dinspre partea nepaleză fusese de 223 de persoane, înregistrat pe 22 mai 2019.

Recordul pentru cel mai mare număr de persoane care au ajuns pe Everest din ambele direcții a fost stabilit o zi mai târziu, pe 23 mai 2019, când 354 de alpiniști au reușit ascensiunea, potrivit Guinness World Records.

„Acesta este cel mai mare număr de alpiniști într-o singură zi de până acum”, a declarat Bhandari pentru Reuters, referindu-se la recordul nepalez. Cifra ar putea crește, deoarece unii dintre cei care au ajuns pe vârf nu au informat încă tabăra de bază despre reușita lor.

Nu există date disponibile din China privind numărul alpiniștilor care ating vârful atunci când partea tibetană este deschisă, însă Bhandari a spus că, într-un sezon normal de escaladare, în lunile aprilie și mai, aproximativ 100 de persoane urcă Everestul dinspre acel versant.

Risc de supraaglomerare pe Everest

Oficialul Departamentului pentru Turism, Himal Gautam, a declarat că a primit informații preliminare potrivit cărora peste 250 de persoane au urcat miercuri pe vârf.

„Așteptăm ca alpiniștii să revină, să ne ofere fotografii și alte dovezi ale ascensiunii și să le eliberăm certificatele de escaladare. Abia atunci vom putea confirma cifrele”, a spus Gautam pentru Reuters.

Nepal a emis anul acesta 494 de permise pentru escaladarea Everestului, fiecare costând 15.000 de dolari.

Experții în alpinism critică adesea Nepalul pentru că permite unui număr foarte mare de alpiniști să urce pe munte, ceea ce duce uneori la blocaje periculoase sau cozi lungi în așa-numita „zonă a morții”, aflată sub vârf, unde nivelul oxigenului natural este periculos de scăzut pentru supraviețuirea umană.

Nepalul a recunoscut riscurile generate de aglomerație și de alpiniștii fără experiență, introducând controale mai stricte și taxe mai mari.

Organizatorul de expediții Lukas Furtenbach, de la compania austriacă Furtenbach Adventures, a declarat că numărul mare de persoane de pe Everest nu reprezintă o problemă dacă expedițiile sunt bine organizate și aprovizionate.

„Toate echipele noastre sunt în spatele grupului mare, așa că nu am fost afectați”, a spus Furtenbach, care are în prezent 40 de alpiniști aflați în diferite tabere și care așteaptă să continue ascensiunea.

„Dacă echipele au suficient oxigen, nu este o problemă atât de mare. Avem munți în Alpi, precum Zugspitze, unde ajung zilnic pe vârf 4.000 de persoane. Așadar, 274 nu este, de fapt, un număr atât de mare, având în vedere că acest munte este de zece ori mai mare”, a declarat Furtenbach din tabăra de bază.