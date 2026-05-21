Premierul Estoniei l-a sunat pe Nicuşor Dan să mulţumească României pentru drona doborâtă de comandorul Pavelescu

<1 minut de citit Publicat la 15:16 21 Mai 2026 Modificat la 15:16 21 Mai 2026

Avioane de luptă F-16. Un avion F-16 al României a doborât, marți, o dronă ucraineană în Estonia, în timpul unei misiuni de poliție aeriană. Foto: Getty Images

Nicuşor Dan a avut, joi, o conversație telefonică cu Prim-ministrul Republicii Estonia, Kristen Michal, a anunţat Administraţia Prezidenţială, într-un comunicat. Premierul estonian a mulţumit României pentru că Pavelescu Costel-Alexandru, căpitan comandor la bordul unui avion F-16, a doborât marți o dronă intrată în spațiul aerian al Estoniei.

„În complicata luptă mondială contra dronelor, un pilot militar roman este astăzi cel care a reușit. Aflat in misiune de poliție aeriana în Lituania, din partea României, la bordul unui avion de vânătoare F16 românesc, căpitanul comandor Pavelescu Costel-Alexandru a reușit să încadreze, să angajeze și să pună la pământ o dronă intrată în spațiul aerian al Estoniei”, a scris Miruță, pe Facebook.

"Șeful Guvernului de la Talinn a mulțumit României pentru doborârea unei drone, intrate în spațiul aerian eston, de către un avion F-16 românesc din Detașamentul Carpathian Vipers. Pentru a patra oară începând cu 2007, Forțele Aeriene Române asigură serviciul de Poliție Aeriană în statele baltice. La misiunea din acest an participă 6 aeronave F16 şi 101 militari", se arată în comunicatul Preşedinţiei.