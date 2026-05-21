Guvernul a aprobat introducerea unui cod QR pe unele diplome de studii, începând cu anul şcolar 2026-2027

1 minut de citit Publicat la 15:51 21 Mai 2026 Modificat la 15:51 21 Mai 2026

Actele de studii vor avea cod QR.

Guvernul a aprobat joi, prin hotărâre, introducerea unui cod QR pe unele acte de studii pentru învăţământul preuniversitar, măsură care se va aplica din anul şcolar 2026-2027, a declarat purtătorul de cuvânt al Executivului, Ioana Dogioiu, notează Agerpres.

"A fost aprobată o hotărâre privind tipurile de informaţii şi formatul actelor de studiu care vor fi eliberate absolvenţilor şi personalului didactic din sistemul naţional de învăţământ preuniversitar.

Mai precis, este vorba despre introducerea unui cod QR pe unele acte de studii pentru învăţământul preuniversitar şi care se va aplica din anul 2026-2027", a afirmat Ioana Dogioiu într-o conferinţă de presă la Palatul Victoria.

