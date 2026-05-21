Condamnare definitivă pentru Mario Iorgulescu la 7 ani de la accidentul mortal. A primit 8 ani și 8 luni de închisoare

3 minute de citit Publicat la 13:33 21 Mai 2026 Modificat la 14:13 21 Mai 2026

Mario Iorgulescu. Sursă colaj foto: Instagram (stânga), captură video Antena 3 CNN (dreapta)

Mario Iorgulescu a fost condamnat definitiv la 8 ani și 8 luni de închisoare de Înalta Curte de Casație și Justiție. Bărbatul de 30 de ani a primit această pedeapsă, după ce au fost contopite sentințele pentru mai multe infracțiuni, între care ucidere din culpă și conducere sub influența alcoolului și a altor substanțe.

Astfel, Mario Iorgulescu a primit 7 ani de închisoare pentru ucidere din culpă, 2 ani pentru că a condus sub influența alcoolului sau a altor substanțe și 3 ani pentru complicitate la lipsire de libertate, dintr-un alt dosar. Pedeapsa finală: 8 ani și 8 luni de închisoare.

„Aplică inculpatului pedeapsa cea mai grea, de 7 ani închisoare, la care adaugă un spor de 1 an și 8 luni închisoare (o treime din totalul celorlalte pedepse), urmând ca inculpatul Iorgulescu Gino Mario să execute pedeapsa principală rezultantă de 8 ani și 8 luni închisoare”, se arată în decizia pronunțată de ÎCCJ la data de 21 mai 2026.

De asemenea, timp de 5 ani după executarea sau considerarea ca executată a pedepsei închisorii, Mario Iorgulescu are interzise mai multe drepturi:

dreptul de a fi ales în autoritățile publice sau în orice alte funcții publice;

dreptul de a ocupa o funcție care implică exercițiul autorității de stat;

dreptul de a conduce vehicule pe drumurile publice;

dreptul de a comunica și de a se apropia la o distanță mai mică de 100 de metri de persoana vătămată;

dreptul de a se apropia de locuința sau de alte locuri în care persoana vătămată desfășoară activități sociale, la o distanță mai mică de 100 de metri;

Mario Iorgulescu nu este în România. La câteva zile după accidentul în care a ucis, el a fost transferat de către familie în Italia, cu un avion privat, și internat într-o clinică. El nu a fost audiat de procurori sau magistrați în timpul urmăririi penale sau desfășurării procesului în instanță.

Condamnare definitivă la 7 ani de la accidentul mortal

În seara zilei de 8 septembrie 2019, Mario Iorgulescu participa la o petrecere dată de familia unei prietene în satul Gulia, comuna Tărtășești, unde a consumat alcool. La un moment dat, află că fosta sa iubită, de care tocmai se despărțise, se afla într-un club din Parcul Herăstrău.

Martorii povestesc că el s-a certat continuu la telefon cu fosta iubită, era nervos și țipa, însă i-a promis gazdei că nu se va urca la volan în starea în care se afla. La terminarea petrecerii, în jurul orei 2:50, pe fondul unei crize de gelozie și într-o stare de furie, având o alcoolemie de 1,96 g/l și fiind sub influența cocainei, el s-a urcat în mașina sa, un Aston Martin model DBS, și a plecat spre Capitală.

A intrat în București prin Chitila, circulând cu viteze cuprinse între 140 km/h și 164 km/h (momente surprinse de camerele video de pe traseu), în intersecția dintre Șoseaua Chitilei și Strada Teodor Neagoe a pătruns pe culoarea roșie a semaforului cu viteza de 145 km/h, după care a accelerat până la 162 km/h în momentul în care a trecut de un alt vehicul care circula cu viteză redusă pe banda întâi.

Ulterior, a urcat cu mașina pe un scuar, apăsând la maximum pedala de accelerație, a pătruns pe contrasens, unde a intrat în coliziune frontală, la viteza de 143 km/h, cu un autoturism condus de un bărbat, care a murit pe loc.

Lungul șir al dosarului lui Mario Iorgulescu

În februarie 2023, prin sentința Tribunalului Bucureşti, el a fost condamnat la 15 ani şi 8 luni de închisoare. Decizia a fost atacată, iar Curtea de Apel Bucureşti l-a condamnat definitiv pe Mario Iorgulescu, la 13 ani şi 8 luni de închisoare. Iorgulescu a formulat însă un recurs în casație, iar în iunie 2024 Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (ÎCCJ) a anulat decizia de condamnare. Judecătorii au motivat că Mario Iorgulescu nu trebuia judecat pentru omor, căci „situaţia, de fapt, relevă un accident rutier”.

După acea decizie a ÎCCJ, s-a reluat judecarea apelului cauzei. În 18 decembrie 2024, Curtea de Apel București l-a condamnat pe Mario Iorgulescu, acuzat acum de ucidere din culpă, la 8 ani și 8 luni de închisoare.

Mario Iorgulescu a contestat și acea decizie. În iunie 2025, Curtea de Apel Bucureşti i-a admis contestația, în complet de divergență, cu două voturi din 3, şi i-a scăzut alte 8 luni din pedeapsă, cu explicația că infracţiunea de conducere a unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe s-ar fi prescris, între timp. Așa că Mario Iorgulescu a rămas cu o pedeapsă de 8 ani de închisoare.

La această decizie, procurorii au făcut recurs în casație, iar judecătorii ÎCCJ au decis rejudecarea lui Mario Iorgulescu.