„China ar putea ajunge pe Lună înaintea SUA”. Avertismentul NASA pentru 2027

1 minut de citit Publicat la 13:31 21 Mai 2026 Modificat la 13:31 21 Mai 2026

China nu a anunțat încă oficial o misiune de aselenizare, dar și-a confirmat obiectivul de a trimite astronauți pe orbita lunară până în 2027. Sursa foto: Getty Images (poza cu caracter ilustrativ)

Potrivit administratorului NASA, Jared Isaacman, există o posibilitate reală ca astronauții chinezi să fie primii care se întorc în mediul lunar în următorii ani, depășind Statele Unite în noua provocare spațială.

Concurenţa dintre China şi SUA

Vorbind la conferința Ascend privind tehnologiile spațiale, Isaacman a explicat: „Data viitoare când lumea se va conecta pentru a urmări astronauții zburând în jurul Lunii, probabil în 2027, vor fi taikonauți”. Acest pasaj surprinde preocupările americane cu privire la progresul Chinei în sectorul aerospațial. În ultimii ani, Washingtonul s-a concentrat puternic pe programul Artemis pentru a readuce astronauții americani pe Lună, la mai bine de o jumătate de secol după ultima misiune Apollo, relatează Il Messaggero.

Succesul Artemis II, care a transportat un echipaj internațional pe orbita lunară, pare să fi revitalizat conducerea SUA. Cu toate acestea, revizuirile programului și întârzierile decise de NASA au modificat foaia de parcurs.

Obiectivele viitoare

În noul plan, Artemis III nu va mai fi misiunea de întoarcere pe suprafața lunară. Zborul programat pentru 2027 va servi în principal la testarea procedurilor de andocare pe orbita Pământului cu module de aselenizare dezvoltate de companii private. Proiectul stației spațiale lunare Gateway a fost, de asemenea, suspendat. Aselinarea americană ar urma să fie amânată până la Artemis IV, programată în prezent pentru 2028.

Între timp, China continuă să își accelereze programul spațial. Beijingul nu a anunțat încă oficial o misiune de aselenizare, dar și-a confirmat obiectivul de a trimite astronauți pe orbita lunară până în 2027. Cu toate acestea, potrivit mai multor observatori din industrie, pregătiri mai ambițioase ar putea fi în curs de desfășurare în culise.

Provocarea geopolitică

Isaacman a vorbit deschis despre o competiție care a devenit geopolitică: „Ne confruntăm acum cu un adevărat rival geopolitic care contestă conducerea americană în sectorul spațial.” Acesta a adăugat că diferența dintre succes și întârziere „se va măsura în luni, nu în ani”. Declarațiile președintelui NASA au reaprins dezbaterea în Statele Unite, încât Congresul SUA a început deja să discute despre noi fonduri pentru a sprijini explorarea spațiului și pentru a reduce riscul de a pierde conducerea în noua cursă către Lună.