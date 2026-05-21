Alertă de securitate și aeroport blocat din cauza unui epilator. Agenții de securitate au crezut că este o bombă

1 minut de citit Publicat la 12:09 21 Mai 2026 Modificat la 12:09 21 Mai 2026

O alertă de securitate care a dus la blocarea parțială a aeroportului Avalon din Victoria (imagine cu caracter ilustrativ) FOTO: Getty Images

O alertă de securitate care a dus la blocarea parțială a aeroportului Avalon din Victoria, Australia, și a provocat o serie de întârzieri ale zborurilor a fost cauzată de un dispozitiv de epilare cu laser, a anunțat poliția.

Poliția din Victoria a declarat că descoperirea unui obiect suspect a declanșat o verificare de siguranță în aeroport puțin după ora 6 dimineața, joi, relatează The Guardian.

Aeroportul, aflat în apropiere de Geelong, a fost evacuat parțial, iar o zonă a fost izolată ca măsură de precauție în timp ce poliția investiga situația.

După redeschiderea completă a aeroportului, poliția a declarat: „Unitatea de intervenție pentru bombe a verificat un obiect și s-a stabilit că era un dispozitiv de epilare cu laser”.

Inspectorul Nick Uebergang a spus că un bărbat a fost reținut după ce pachetul a fost găsit într-o geantă aflată pe banda transportoare în timpul unui control de securitate.

„Era un dispozitiv electric de epilare cu laser și un recipient cilindric din carton pentru ciocolată caldă”, le-a spus el reporterilor joi.

„Se poate spune că persoana care avea geanta nu a fost prea cooperantă la început, ceea ce a făcut lucrurile mai dificile. Probabil că situația putea fi evitată și am fi putut termina mult mai repede. Nu ne oferea prea multe informații despre ce se afla în geantă”.

Nu au fost formulate acuzații, iar bărbatul a fost lăsat să plece.

Un purtător de cuvânt al aeroportului Avalon a declarat că „răspunsul demonstrează vigilența proceselor de control și securitate”, iar măsurile de precauție au fost „luate imediat pentru a asigura siguranța pasagerilor, a personalului și a comunității în general”.

Acest lucru s-a întâmplat după ce un reprezentant al aeroportului spusese că un obiect suspect a fost descoperit în timpul procesului de verificare, ceea ce a determinat intervenția poliției.

Mai mulți călători au sunat la posturi de radio pentru a vorbi despre planurile lor de călătorie date peste cap.

Un bărbat, David, a declarat la emisiunea 3AW Breakfast că a ajuns la aeroport înaintea unui zbor programat spre Brisbane, dar nu a putut intra în terminal.

„Sunt oameni la coadă pe distanțe uriașe”, a spus bărbatul postului de radio. „Au blocat intrarea de la sensul giratoriu, oamenii chiar ies pe jos din aeroport. Practic ne-au blocat accesul”.