Jeff Bezos cere eliminarea impozitului pe venit pentru americanii cu venituri mici și medii: „Ar trebui să le cerem scuze, nu bani”

Publicat la 07:58 21 Mai 2026

Jeff Bezos, fondatorul Amazon, susține că americanii cu cele mai mici venituri nu ar mai trebui să plătească deloc impozit pe venit. Declarația a fost făcută miercuri, într-un interviu pentru CNBC, unde miliardarul a spus că actualul sistem fiscal îi taxează inutil pe cei care câștigă puțin.

Potrivit lui Bezos, cei mai bogați 1% dintre contribuabili plătesc aproximativ 40% din totalul taxelor colectate de statul american, în timp ce jumătatea de jos a populației contribuie cu doar 3%.

„Nu cred că ar trebui să fie 3%. Cred că ar trebui să fie zero”, a spus Bezos.

Datele Tax Foundation, bazate pe cele mai recente statistici ale IRS, arată că jumătatea americanilor cu cele mai mici venituri avea în 2023 un venit brut ajustat de aproape 54.000 de dolari pe an. În comparație, gospodăriile din top 1% au avut venituri de cel puțin 676.000 de dolari anual.

Bezos a dat exemplul unei asistente medicale din Queens care câștigă 75.000 de dolari pe an și a spus că astfel de oameni nu ar trebui să mai trimită bani către Washington: „Nu ar trebui să-i cerem acestei asistente să trimită bani guvernului federal. Ar trebui să-i trimită ei scuze. Pur și simplu nu are sens”.

Șeful Amazon a spus că va susține public o astfel de măsură, însă nu a explicat concret cum ar putea fi implementată de Congres.

Potrivit Forbes, Bezos este în prezent al patrulea cel mai bogat om din lume, cu o avere estimată la aproximativ 269 de miliarde de dolari.

Presiuni pentru taxe mai mari asupra bogaților

Declarațiile lui Bezos vin într-un moment în care mai multe state americane conduse de democrați analizează creșterea taxelor pentru persoanele foarte bogate.

În paralel, au apărut și propuneri legislative care urmăresc reducerea taxelor pentru americanii cu venituri mici și medii. Senatorul democrat Cory Booker a propus proiectul „Keep Your Pay Act”, care prevede ca primele 75.000 de dolari câștigați anual de o familie să fie scutiți de impozit pe venit.

„Ar fi o schimbare majoră pentru oamenii care muncesc. Le-ar lăsa mai mulți bani pentru cheltuielile zilnice, situații neprevăzute sau planuri de viitor”, a spus Booker atunci când a prezentat proiectul.

În 2023, rata medie de impozitare în SUA a fost de 14,1%, potrivit Tax Foundation. Cei mai bogați 1% au plătit în medie 26,3%, de șapte ori mai mult decât media de 3,7% achitată de jumătatea inferioară a contribuabililor.

Totuși, experții spun că, dacă sunt luate în calcul creditele fiscale rambursabile, aproximativ 40% dintre americani deja nu mai plătesc, în practică, impozit federal pe venit.

„O poveste despre două economii”

Deși cei cu venituri mici au o povară fiscală mai redusă, ei sunt afectați mai puternic de inflație și de creșterea costului vieții.

Economiștii vorbesc despre o economie „în formă de K”, în care americanii cu venituri mari beneficiază în continuare de creșterea burselor și a salariilor, în timp ce mulți din clasa de mijloc și din categoriile vulnerabile se confruntă cu presiuni financiare tot mai mari.

Cercetătorii de la Federal Reserve Bank of New York au arătat că eliminarea ajutoarelor acordate în pandemie a accentuat diferențele sociale încă din 2023. Mai recent, scumpirea carburanților pe fondul conflictului dintre Iran și Israel a afectat mai ales gospodăriile cu venituri mici, care cheltuiesc o parte mai mare din bani pe benzină.

„Există două realități economice în SUA. Sunt oameni care o duc foarte bine, dar sunt și foarte mulți care se confruntă cu dificultăți”, a spus Bezos.

Plătesc bogații suficient?

Tema taxării marilor averi rămâne una dintre cele mai controversate dezbateri din SUA. Cei care se opun majorării taxelor pentru bogați spun că sistemul fiscal american este deja progresiv. În 2023, top 1% dintre contribuabili au generat aproape 21% din veniturile totale declarate, dar au plătit circa 38% din totalul impozitelor federale pe venit.

De cealaltă parte, criticii spun că foarte mulți miliardari și persoane cu venituri mari folosesc portițele din legislație pentru a-și reduce masiv taxele reale.

Un raport al Yale Budget Lab arată că, în practică, rata efectivă de taxare pentru cei mai bogați americani poate varia enorm: unii plătesc doar 3%, în timp ce alții ajung la 45%.

Experții atrag atenția și că impozitul pe venit nu este singura taxă importantă. Taxele pe salarii și cele pe consum afectează disproporționat persoanele cu venituri mici. De exemplu, contribuțiile pentru Social Security nu mai sunt aplicate veniturilor care depășesc 184.500 de dolari anual, ceea ce înseamnă că milionarii încetează să mai contribuie după primele luni ale anului.

În plus, americanii cu venituri reduse cheltuiesc o parte mai mare din bani pe taxe locale și pe vânzări, ceea ce face sistemul fiscal mai puțin echitabil decât pare la prima vedere.