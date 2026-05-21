Angajații Samsung au amânat greva generală, după ce ministrul Muncii a intervenit în conflict. Ce bonusuri vor primi

Publicat la 08:41 21 Mai 2026 Modificat la 08:41 21 Mai 2026

Toți membrii sindicatului vor participa la un vot între 22 și 27 mai privind acordul salarial provizoriu. Foto: Profimedia Images

Cei peste 47.000 de angajați ai Samsung Electronics au acceptat să amâne greva generală, după ce în conflictul dintre sindicat și conducerea companiei a intervenit ministrul Muncii din Coreea de Sud. Compania a fost de acord ca divizia extrem de profitabilă de cipuri să primească 40% din fondul total de bonusuri, iar restul să fie distribuit celorlalte divizii. Acțiunile Samsung Electronics au crescut cu peste 6% joi, după ce riscul unor perturbări la producătorul sud-coreean de cipuri s-a redus, relatează CNBC.

Sindicatul declarase anterior că greva va continua după ce negocierile mediate de guvern au eșuat miercuri. Totuși, o nouă rundă de discuții condusă de ministrul sud-coreean al Muncii, Kim Young-hoon, a dus la un acord provizoriu.

Creșterea acțiunilor Samsung a fost susținută și de optimismul general din sectorul semiconductorilor, după ce Nvidia a raportat peste noapte încă un trimestru puternic, cu venituri în creștere cu 85%, până la 81,62 miliarde de dolari, față de 44,06 miliarde de dolari în aceeași perioadă a anului trecut.

Sindicatul Samsung a anunțat într-un comunicat că greva generală a fost suspendată și că toți membrii sindicatului vor participa la un vot între 22 și 27 mai privind acordul salarial provizoriu.

În timpul unei conferințe transmise de postul public sud-coreean KTV pe YouTube, Kim a subliniat că acesta este încă un acord provizoriu și că mai este „un drum lung până la acordul final”.

El a adăugat că există încă numeroase probleme nerezolvate, însă diferențele dintre cele două părți s-au „redus considerabil”, menționând că sindicatul a făcut concesii importante.

Ce bonusuri vor primi angajații Samsung

Potrivit agenției sud-coreene Yonhap, divizia extrem de profitabilă de cipuri va primi 40% din fondul total de bonusuri, în timp ce celelalte divizii vor primi 60%. O decizie controversată privind împărțirea bonusurilor între diviziile Samsung care înregistrează pierderi a fost amânată pentru un an, a relatat Yonhap.

Reuters a relatat, de asemenea, că Samsung va aloca diviziei sale de cipuri un bonus special echivalent cu 10,5% din profitul operațional, acceptând totodată cererile sindicatului de a lega bonusurile de profitul operațional și de a elimina plafonarea bonusurilor, citând un negociator sindical și un document distribuit de sindicat.

Yonhap a mai relatat că Samsung va finanța parțial aceste bonusuri speciale prin acțiuni ale companiei pe o perioadă de cel puțin 10 ani, cu condiția ca divizia de cipuri să depășească țintele de profit operațional de 200 de trilioane de woni (133,65 miliarde de dolari) pentru perioada 2026–2028. Ținta ar urma să fie redusă la 100 de trilioane de woni (66,8 miliarde de dolari) pentru perioada 2029–2035, potrivit Reuters, care citează documentul sindicatului.

Sindicatul solicitase anterior bonusuri de performanță echivalente cu 15% din profitul operațional al Samsung, eliminarea limitelor pentru plata bonusurilor și stabilirea unei structuri oficiale de bonusare, printre alte măsuri.

Compania rivală SK Hynix a ajuns în septembrie anul trecut la un acord salarial care rezervă 10% din profitul operațional pentru bonusurile angajaților.

Președintele Coreei de Sud, Lee Jae Myung, intervenise anterior după eșuarea negocierilor, declarând într-o ședință de guvern că, deși este „de înțeles ca unele sindicate să încerce să-și protejeze interesele prin exercitarea drepturilor lor, trebuie să existe și o limită adecvată”, fără a menționa direct Samsung.

Premierul sud-coreean Kim Min-seok estimase că pierderile directe cauzate de greva de 18 zile ar putea ajunge la 1 trilion de woni (668 de milioane de dolari). Pierderile economice ar putea crește până la 100 de trilioane de woni dacă întreruperile din producția de cipuri ar obliga Samsung să distrugă plăcile semiconductoare aflate deja în proces de fabricație.

Samsung Electronics reprezintă 22,8% din exporturile Coreei de Sud și 26% din capitalizarea totală a pieței bursiere a țării, a subliniat acesta. Biroul prezidențial de la Seul a precizat, de asemenea, că veniturile Samsung Electronics reprezintă 12,5% din PIB-ul Coreei de Sud.