A început o nouă etapă din Recensământul de Circulație Rutieră. Ce date vor aduna autorităţile din trafic

1 minut de citit Publicat la 09:11 21 Mai 2026 Modificat la 09:11 21 Mai 2026

Sursa foto: Agerpres Foto

CNAIR a transmis că, miercuri, a început o nouă etapă din Recensământul de Circulație Rutieră, care are drept obiectiv dezvoltarea și modernizarea infrastructurii rutiere din România. "Monitorizarea fluxurilor de trafic reprezintă un instrument esențial pentru dezvoltarea unei infrastructuri moderne, sigure și eficiente", au transmis autorităţile, care au precizat şi că "procesul de colectare a datelor nu implică oprirea vehiculelor în trafic".

"A început o nouă etapă a Recensământului General de Circulație Rutieră.

Începând de astăzi, se desfășoară o nouă etapă a procesului național de monitorizare a traficului rutier, esențial pentru dezvoltarea și modernizarea infrastructurii rutiere din România.

Colectarea datelor se realizează atât prin metode automate, cu ajutorul sistemelor de monitorizare a traficului, cât și prin metode manuale, în puncte de înregistrare amplasate strategic la nivel național.

Perioadele de înregistrare sunt stabilite astfel încât să surprindă variațiile sezoniere și zilnice ale traficului, incluzând zile lucrătoare, weekenduri și perioade cu trafic intens", a comunicat CNAIR.

Unde stau recenzorii

"Procesul de colectare a datelor NU implică oprirea vehiculelor în trafic. Echipele de recenzori sunt amplasate în afara părții carosabile, fără a afecta desfășurarea circulației.

Datele obținute vor contribui la:

planificarea investițiilor în infrastructura rutieră;

optimizarea lucrărilor de întreținere;

îmbunătățirea siguranței circulației;

evaluarea impactului traficului asupra mediului și elaborarea strategiilor pentru reducerea poluării.

Monitorizarea fluxurilor de trafic reprezintă un instrument esențial pentru dezvoltarea unei infrastructuri moderne, sigure și eficiente", a mai transmis CNAIR.