O nouă rundă de consultări la Palatul Cotroceni: Nicușor Dan discută cu parlamentarii fără partid

Publicat acum 17 minute

Preşedintele Nicuşor Dan a invitat, joi, la Cotroceni, parlamentarii din grupul Uniţi pentru România, pe cei din grupul PACE – Întâi România şi neafiliaţii, pentru consultări privind criza politică.

„Preşedintele României, Nicuşor Dan, în temeiul prevederilor art. 80 alin. (2) din Constituţia României, îi va invita joi, 21 mai 2026, la Palatul Cotroceni, la discuţii privind situaţia economică şi politică a ţării, pe parlamentarii din grupul parlamentar Uniţi pentru România, grupul parlamentar PACE - Întâi România şi cei neafiliaţi”, a anunțat Administraţia Prezidenţială.

Consultările vor avea loc după următorul program:

Ora 09:00 - Grupul parlamentar Uniți pentru România;

Ora 10:00 - Grupul parlamentar PACE – Întâi România;

Ora 11:00 – Parlamentarii neafiliați;

Președintele României, Nicușor Dan, a organizat luni consultări oficiale pentru desemnarea unui nou prim-ministru. Toate partidele parlamentare au fost invitate la consultări. Discuțiile s-au încheiat cu un blocaj. Toate scenariile discutate până acum în spațiul public fiind respinse de liderii politici.

La finalul discuțiilor, Nicușor Dan a făcut apel către partide să fie responsabile.

„Încă din discuțiile informale purtate după adoptarea moțiunii de cenzură, solicitarea mea a fost ca partidele să indice majoritatea pe care o pot coagula, în acord cu matematica parlamentară, care să poată asigura susținerea unui Guvern. Vom continua seria de consultări până când se va cristaliza o variantă de majoritate solidă, pro-occidentală. Apelul meu public este același pe care l-am subliniat și în cadrul întâlnirilor de astăzi: este esențial ca partidele să dea dovadă de responsabilitate, de maturitate și să ajungă, într-un timp rezonabil, la un numitor comun, cu formule coerente și propuneri viabile”, a spus Nicușor Dan.