O nouă rundă de consultări la Palatul Cotroceni: Nicușor Dan discută cu parlamentarii fără partid

Au început discuțiile cu parlamentari din grupul Uniţi pentru RomâniaPublicat acum 14 minute
Preşedintele Nicuşor Dan a început, joi, consultările cu parlamentari din grupul Uniţi pentru România privind situaţia economică şi politică a ţării.
Din delegaţie fac parte cinci parlamentari ai grupului: Răzvan Mirel Chiriţă, Daniel Grofu, Gabriela Porumboiu, Călin Florin Groza, Codruţa Maria Corcheş.
Cei 63 care pot să decidă cine va face GuvernulPublicat acum 15 minute
În Parlamentul României, distribuția mandatelor este următoarea:
- Partidul Social Democrat (PSD) are 129 de deputați și senatori;
- Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) are 90;
- Partidul Național Liberal (PNL) are 73;
- Uniunea Salvați România (USR) are 59;
- Uniunea Democrată Maghiară din România (UDMR) are 32 de parlamentari;
- Grupul minorităților naționale are 17 deputați;
- SOS România are 15 deputați;
- Partidul Oamenilor Tineri (POT) are 14 deputați;
- PACE Întâi România are 12 senatori;
- 22 de parlamentari sunt neafiliați;
În lipsa unui consens care să ducă la formarea unei majorități stabile, cei 63 de parlamentari care aparțin grupurilor reprezentate joi la Cotroceni capătă o miză importantă, având în vedere că pot înclina balanța într-o direcție sau alta. În acest context, apare întrebarea dacă noua rundă de consultări reprezintă doar un gest formal prin care președintele încearcă să își exercite până la capăt rolul de mediator sau dacă Nicușor Dan testează noi calcule politice pentru formarea unei majorități parlamentare.
Una dintre variante este posibilitatea apelării la deputații și senatorii care au plecat din AUR sau POT și care sunt acum neafiliați. Atât Ilie Bolojan, cât și Sorin Grindeanu au transmis semnale că sunt deschiși la colaborări cu reprezentanții acestor grupuri parlamentare și că nu resping ideea atragerii lor în propriile tabere politice.
Nicușor Dan a convocat, joi, noi consultări la Palatul CotroceniPublicat acum 17 minute
Preşedintele Nicuşor Dan a invitat, joi, la Cotroceni, parlamentarii din grupul Uniţi pentru România, pe cei din grupul PACE – Întâi România şi neafiliaţii, pentru consultări privind criza politică.
„Preşedintele României, Nicuşor Dan, în temeiul prevederilor art. 80 alin. (2) din Constituţia României, îi va invita joi, 21 mai 2026, la Palatul Cotroceni, la discuţii privind situaţia economică şi politică a ţării, pe parlamentarii din grupul parlamentar Uniţi pentru România, grupul parlamentar PACE - Întâi România şi cei neafiliaţi”, a anunțat Administraţia Prezidenţială.
Consultările vor avea loc după următorul program:
Ora 09:00 - Grupul parlamentar Uniți pentru România;
Ora 10:00 - Grupul parlamentar PACE – Întâi România;
Ora 11:00 – Parlamentarii neafiliați;
Președintele României, Nicușor Dan, a organizat luni consultări oficiale pentru desemnarea unui nou prim-ministru. Toate partidele parlamentare au fost invitate la consultări. Discuțiile s-au încheiat cu un blocaj. Toate scenariile discutate până acum în spațiul public fiind respinse de liderii politici.
La finalul discuțiilor, Nicușor Dan a făcut apel către partide să fie responsabile.
„Încă din discuțiile informale purtate după adoptarea moțiunii de cenzură, solicitarea mea a fost ca partidele să indice majoritatea pe care o pot coagula, în acord cu matematica parlamentară, care să poată asigura susținerea unui Guvern. Vom continua seria de consultări până când se va cristaliza o variantă de majoritate solidă, pro-occidentală. Apelul meu public este același pe care l-am subliniat și în cadrul întâlnirilor de astăzi: este esențial ca partidele să dea dovadă de responsabilitate, de maturitate și să ajungă, într-un timp rezonabil, la un numitor comun, cu formule coerente și propuneri viabile”, a spus Nicușor Dan.