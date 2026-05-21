Conceptul de „micro-oraș” câștigă teren pe piața imobiliară din România

Cei care vor să își cumpere locuințe nu mai sunt acum atenți în special la preț, ci caută și confort și facilități în zonă. Românii sunt mai atenți când fac astfel de investiții. Vor să aibă și o comunitate, dar verifică și dezvoltatorul imobiliar. În special după scandalul și Legea Nordis, experții imobiliari spun că au observat un interes mai mare din partea cumpărătorilor pentru cei care le construiesc viitoarea casă. Problema a fost dezbătută și la conferința „Piața imobiliară din România: de la promisiuni la reguli, încredere și capital”, organizată de Antena 3 CNN, alături de platforma Homezz.

Viitorii proprietari caută să aibă facilități aproape de casă, astfel că termenul de „micro-oraș" este tot mai prezent.

„Asistăm și am observat din ce în ce mai mult efectul clientului analitic. Care sunt factorii pe care îi analizează un client astăzi? Cei mai importanți factori sunt riscul în vederea achiziției unui imobil, dezvoltatorul și reputația acestuia, comunitatea în care se mută, accesibilitatea sau, hai să o numim, amplasamentul imobilului pe care urmează să îl achiziționeze și cât de mult poate, în ziua de azi, să își scurteze timpii pierduți pentru a investi în timp de calitate pentru viață”, a explicat Radu Chirev, fondator al unei agenții imobiliare.

„Am reușit niște parteneriate, inclusiv cu autoritățile, astfel încât în zona proiectelor pe care le dezvoltăm să aducem transport public”, a declarat și Victor Terheș, CCO al unui dezvoltator imobiliar.

„În ultima perioadă, piața de real estate s-a schimbat, iar consumatorul, clientul final, nu caută doar să cumpere o construcție simplă, ci caută o construcție care oferă și facilități bune și, să spunem, un micro-oraș. Și asta din cauza traficului, din cauza tuturor problemelor”, este de părere Răzvan Brasla, CEO al unui dezvoltator imobiliar.

Pentru a-i proteja pe cei care cumpără apartamente în stadiu de proiect, a apărut și Legea Nordis. Dezvoltatorii imobiliari spun însă că mai este de lucru.

„Legea Nordis a apărut pentru a crea mai multă transparență pentru dezvoltatorii imobiliari. Toată lumea se uită cu mare atenție asupra dezvoltărilor. Cumva, această lege afectează foarte mult dezvoltatorii mici. Putem înțelege acest lucru, pentru că și acolo există un risc mai mare, întrucât dezvoltatorii mici se bazau foarte mult pe cash flow-ul proiectului, pe avansurile provenite din apartamente. Acesta este un lucru bun pe care Legea Nordis îl reglementează”, a continuat Brasla.

„Nu este normal ca un dezvoltator să fie condiționat. Eu, spre exemplu, ca să rezum discuția și să o fac mult mai ușoară, dacă astăzi, cu un proiect rezidențial, sunt deja trecut de cele două etape, respectiv de structură și instalații, în mod uzual, prin Legea Nordis, eu nu mai pot folosi nimic din sumele pe care un client ni le-ar plăti pe o casă disponibilă până la finalizare”, a mai spus Victor Terheș.

