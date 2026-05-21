Infrastructura și calitatea vieții schimbă preferințele cumpărătorilor de locuințe

Piața imobiliară din România nu a fost afectată doar de schimbările fiscale din ultimii ani și de creșterea record a prețurilor materialelor de construcții, ci și de birocrația care continuă să îngreuneze dezvoltarea proiectelor. Deși autoritățile locale încasează taxe și impozite tot mai mari, atât persoanele fizice, cât și companiile sunt nevoite să aștepte luni întregi pentru emiterea autorizațiilor și a altor documente necesare.

În acest context, Antena 3 CNN, alături de platforma Homezz, a continuat dezbaterile dedicate sectorului imobiliar prin conferința „Piața imobiliară din România: de la promisiuni la reguli, încredere și capital”, unde au fost analizate problemele și oportunitățile din domeniu.

Unul dintre subiectele centrale a fost blocajul urbanistic din București, unde noul cod al urbanismului este încă blocat în Parlament, PUZ-urile de sector sunt suspendate, iar actualul Plan Urbanistic General este considerat depășit. În aceste condiții, dezvoltarea s-a mutat tot mai mult spre județul Ilfov, ceea ce a crescut presiunea asupra infrastructurii Capitalei.

Ciprian Ciucu a explicat că extinderea dezvoltării în afara Bucureștiului generează probleme majore pentru oraș.

„În momentul în care împingi dezvoltarea într-o zonă care nu mai este sub controlul tău, dar care îți afectează orașul în toți parametrii, cumva te derobezi de responsabilitate, însă nu mai ai mijloacele prin care să controlezi fenomenul. De exemplu, în Ilfov se circulă foarte mult cu mașina și se intră cu mașina în București. Astfel se pune o presiune uriașă pe infrastructura rutieră existentă. Dacă ne uităm la calitatea aerului sau la eficiența energetică, transportul individual este mult mai ineficient”, a declarat edilul.

La rândul său, Olivia-Ana Ciobanu-Oprescu a afirmat că administrațiile trebuie să colaboreze mai eficient și să își asume responsabilitatea pentru gestionarea dezvoltării urbane.

„Cei din administrație trebuie să își asume ceea ce au de făcut, să se așeze la masă, să comunice eficient și să trecem efectiv la acțiuni. În caz contrar, vom continua să avem acea populație care vine în Ilfov, dar își desfășoară activitatea în București și care, de multe ori, nu își schimbă domiciliul”, a spus aceasta.

În ciuda problemelor administrative și fiscale, reprezentanții autorităților locale susțin că anumite zone ale Capitalei au trecut prin transformări importante în ultimii ani.

Alexandru Hazem Kansou a declarat că infrastructura și facilitățile urbane au început să schimbe percepția locuitorilor asupra unor cartiere din București.

„Nu era visul nimănui care venea în București să se mute în Sectorul 4. Astăzi însă lucrurile se schimbă și vedem asta inclusiv în statistici. Oamenii caută pentru copiii lor infrastructură, transport și zone de recreere, iar noi am reușit să dezvoltăm aceste lucruri”, a afirmat Alexandru Hazem Kansou.

În cadrul conferinței s-a discutat și despre digitalizarea serviciilor publice. Laurențiu Blaga a precizat că Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară a trecut deja printr-un proces complet de digitalizare.

„Încă din 2020, Agenția Națională de Cadastru s-a digitalizat complet. Notarii și persoanele fizice autorizate pot depune documentațiile online, iar răspunsurile sunt transmise tot online. Împreună cu Banca Mondială, vrem să dezvoltăm indicatori economici și formule de calcul care să permită instituțiilor statului să realizeze evaluarea terenurilor în masă”, a declarat Laurențiu Blaga.

