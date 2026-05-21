ANM anunță furtuni și vijelii în jumătate de țară. HĂRȚILE cu județele care se află sub cod galben de vânt puternic

I.C.
1 minut de citit Publicat la 10:19 21 Mai 2026 Modificat la 10:39 21 Mai 2026
Alertă de furtuni și vijelii în mai bine de jumătate de țară.

Administrația Națională de Meteorologie a emis, joi, noi alerte de vreme rea. Astăzi intră în vigoare o informare meteo de furtuni cu grindină în partea de est a țării, care va fi valabilă până vineri seara. De asemenea, au fost emise și două coduri galbene de vânt puternic.

Informare meteo de vreme rea

Interval de valabilitate: 21 mai, ora 10 – 23 mai, ora 21
Fenomene vizate: instabilitate atmosferică, cantități de apă însemnate, intensificări ale vântului

În intervalul menționat, vor fi perioade cu instabilitate atmosferică în special în jumătatea de est a țării, ce se va manifesta prin averse, descărcări electrice, intensificări ale vântului și izolat grindină. În intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 20...30 l/mp și izolat de peste 40...50 l/mp.

Vântul va avea intensificări temporare în regiunile estice și local în cele vestice și centrale. Vor fi viteze în general de 45...55 km/h, iar în zona montană înaltă de 60...90 km/h.

Cod galben de vânt puternic - joi

Interval de valabilitate: 21 mai, ora 10 – 21 mai, ora 21
Fenomene vizate: intensificări ale vântului
Zone afectate: Moldova, nord-estul Munteniei și sudul Banatului

Joi (21 mai), vor fi intensificări ale vântului în Moldova, nord-estul Munteniei și sudul Banatului, cu viteze de 50...65 km/h.

Cod galben de vânt puternic - vineri

Interval de valabilitate: 22 mai, ora 06  – 22 mai, ora 21
Fenomene vizate: intensificări ale vântului
Zone afectate: Moldova și nord-estul Munteniei

Vineri (22 mai), vor fi intensificări ale vântului în Moldova și în nord-estul Munteniei, cu viteze de 50...65 km/h.

