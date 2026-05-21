Emiratele Arabe Unite construiesc o conductă de petrol care va ocoli Strâmtoarea Ormuz: Jumătate este deja gata

1 minut de citit Publicat la 10:54 21 Mai 2026 Modificat la 10:54 21 Mai 2026

Situaţia din Strâmtoarea Ormuz a schimbat modul în care este privită securitatea energetică / sursa foto: Getty

Emiratele Arabe Unite au construit aproape jumătate dintr-o nouă conductă petrolieră menită să ocolească Strâmtoarea Ormuz, a anunțat miercuri directorul general al companiei naționale de petrol ADNOC, Sultan Ahmed Al Jaber, scrie CNBC.

„În acest moment, prea mult din energia lumii trece încă prin prea puține puncte critice”, a declarat acesta într-un interviu acordat Atlantic Council.

Noua conductă este concepută pentru a dubla capacitatea de export a ADNOC prin portul Fujairah, situat la Golful Oman, dincolo de Strâmtoarea Ormuz. Proiectul a fost accelerat în contextul conflictului cu Iranul și ar urma să devină operațional în 2027.

În prezent, Iranul a blocat Strâmtoarea Ormuz încă de la începutul lunii martie, afectând exporturile de petrol și gaze ale Emiratelor și ale altor state din Golf. În acest context, EAU au deviat o parte din exporturi printr-o conductă existentă către Fujairah, care are o capacitate maximă de 1,8 milioane de barili pe zi.

Potrivit lui Al Jaber, blocada din Ormuz a generat cea mai severă perturbare a aprovizionării cu energie din istorie. Acesta a afirmat că peste un miliard de barili de petrol au fost pierduți din cauza închiderii strâmtorii, iar alte aproximativ 100 de milioane de barili se pierd în fiecare săptămână în care blocajul continuă.

Chiar dacă conflictul s-ar încheia imediat, reluarea fluxurilor normale de petrol ar dura cel puțin patru luni pentru a ajunge la 80% din capacitate, iar revenirea completă la nivelurile obișnuite ar putea avea loc abia în primul sau al doilea trimestru din 2027.

„Nu este doar o problemă economică. Este un precedent periculos să accepți că un singur stat poate ține o rută energetică esențială a lumii ostatică”, a mai spus șeful ADNOC.

Blocada a fost instituită după o serie de atacuri aeriene lansate de SUA și Israel la finalul lunii februarie asupra Iranului, în urma cărora au fost uciși lideri iranieni de rang înalt, inclusiv ayatollahul Ali Khamenei, potrivit declarațiilor oficiale citate.

La rândul său, secretarul american pentru Energie, Chris Wright, a declarat pentru CNBC că importanța Strâmtorii Ormuz în comerțul global cu energie ar putea scădea în viitor, pe măsură ce statele din Golf dezvoltă rute alternative de export.

„Este o carte pe care o poți juca o singură dată”, a spus Wright despre blocada impusă de Iran. „Vor exista și alte rute pentru a scoate energia din Golful Persic.”

„Importanța Strâmtorii Ormuz va scădea, dar nu și importanța producției de energie a acestor state”, a adăugat oficialul american.