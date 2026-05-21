Trupul unei turiste românce a fost recuperat din dărâmăturile blocului prăbușit în Gorlitz

Trupul unei turiste românce în vârstă de 25 de ani a fost recuperat joi dimineață de echipele de salvare din dărâmăturile blocului de apartamente care s-a prăbușit în Gorlitz, în estul Germaniei, în urma unei explozii, în urmă cu două zile, a anunțat poliția, relatează Agerpres.

Echipajele de urgenţă au găsit-o pe femeie îngropată sub dărâmături în jurul orei 22:30 (20:30 GMT) miercuri, a precizat o purtătoare de cuvânt a Poliției. Operaţiunile de salvare au fost oprite temporar pentru a se efectua o investigaţie criminalistică şi a se recupera trupul.

Autorităţile continuă să caute o altă turistă româncă, în vârstă de 26 de ani, şi un bărbat în vârstă de 48 de ani, care deţine atât cetăţenie bulgară, cât şi germană.



Imobilul cu mai multe etaje din oraşul Goerlitz, lângă graniţa cu Polonia, în landul estic Saxonia, s-a prăbuşit luni seara din motive care rămân neclare.

Apartamentele din clădire erau închiriate în regim hotelier. Iniţial, cinci persoane au fost raportate dispărute după prăbuşire, dar ulterior s-a confirmat că doi turişti încă nu ajunseseră la faţa locului în momentul incidentului. Logodnicul româncei de 25 de ani, care a murit, a scăpat cu viaţă pentru că plecase la farmacie. El a povestit că după 10 de secunde de când a ieșit din clădire a auzit explozia în spatele lui.



Cauza prăbuşirii nu a fost încă stabilită, dar primarul oraşului Goerlitz, Octavian Ursu, a afirmat că de vină pare să fie o explozie de gaz.



Potrivit poliţiei, la câteva ore după prăbuşire a fost descoperită o scurgere de gaz, complicând eforturile de salvare.



Conductele de gaz din jurul blocului au fost complet golite, pentru a reduce riscul unor explozii ulterioare şi a creşte siguranţa operaţiunii de salvare, a mai spus o purtătoare de cuvânt a poliţiei.