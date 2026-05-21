Cât costă, în medie, motorina şi benzină joi, 21 mai, şi care este preţul minim pentru carburanţi în marile oraşe din România

1 minut de citit Publicat la 08:42 21 Mai 2026 Modificat la 08:43 21 Mai 2026

Cât costă, în medie, motorina şi benzină în România. Foto: Getty Images

Motorina şi benzina se menţin la preţuri ridicate, la pompă, în România, în contextul crizei din Strâmtoarea Ormuz. Astfel, joi, 21 mai, şoferii plătesc, în medie, 9,64 de lei pentru un litru de motorină standard, iar benzina standard costă 9,3 lei/L. GPL-ul, varianta mai ieftină de combustibil, costă 4,39 lei/L.

Un litru de benzină premium se apropie şi el de 10 lei pe litru. În acest moment costă 9,89 lei/L. Iar pentru motorina premium şoferii plătesc 10,44 lei pentru un litru.

Preţuri minime la motorină şi benzină în marile oraşe

În Bucureşti , în unele staţii, un litru de motorină standard costă 9,53 lei, acesta fiind preţul minim pentru carburantul diesel practicat în Capitală. Cea mai ieftină benzină standard costă 9,28 lei/L.

, în unele staţii, un litru de motorină standard costă 9,53 lei, acesta fiind preţul minim pentru carburantul diesel practicat în Capitală. Cea mai ieftină benzină standard costă 9,28 lei/L. În Cluj-Napoca : motorina - 9,53 lei/L, iar benzina 9,21 lei/L.

: motorina - 9,53 lei/L, iar benzina 9,21 lei/L. În Constanţa : motorina - 9,53 lei/L, benzina - 9,28 lei/L.

: motorina - 9,53 lei/L, benzina - 9,28 lei/L. În Timişoara : motorina - 9,53 lei/L, benzina - 9,28 lei/L.

: motorina - 9,53 lei/L, benzina - 9,28 lei/L. În Iaşi: motorina - 9,53 lei/L, benzina - 9,28 lei/L.

Europa ar putea rămâne fără petrol în câteva săptămâni

Europa ar putea fi lovită de o penurie fizică de petrol „în orice moment”, avertizează strategii de pe piețele de mărfuri, în condițiile în care stocurile globale scad vertiginos, Strâmtoarea Ormuz rămâne blocată de conflictul SUA-Iran, iar negocierile dintre Washington și Teheran sunt în impas.

Potrivit analiștilor Societe Generale, chiar și o redeschidere a strâmtorii la începutul lui iunie ar presupune o întârziere de cel puțin 52 de zile până la normalizarea fluxurilor, iar un scenariu mai pesimist ar putea împinge prețul barilului spre 150 de dolari.

Stocurile globale de petrol scad vertiginos și s-ar putea să nu se refacă până în decembrie 2027, avertizează strategii, iar penuria fizică ar putea plana asupra Europei încă de la sfârșitul acestei luni.

Barilul de Brent, referința internațională, a urcat cu 1,4% luni, ajungând la 110,73 dolari, în timp ce prețul contractelor futures pe West Texas Intermediate (WTI) a atins 106,86 dolari, o creștere de 1,3%.