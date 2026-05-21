Ziua de 21 mai 2026: Triplă semnificație pentru români. Ce sărbătorim astăzi

Publicat la 08:38 21 Mai 2026 Modificat la 08:40 21 Mai 2026

Ziua de 21 mai are în acest an o semnificație aparte pentru credincioșii ortodocși din România. În aceeași zi sunt marcate trei momente importante din calendarul religios și național: Înălțarea Domnului, Ziua Eroilor și sărbătoarea Sfinților Împărați Constantin și Elena.

Înălțarea Domnului, la 40 de zile după Paște

Biserica Ortodoxă sărbătorește joi, 21 mai, Înălțarea Domnului, unul dintre cele mai importante praznice creștine, celebrat la 40 de zile după Învierea lui Hristos.

Potrivit tradiției creștine, aceasta este ziua în care Iisus Hristos s-a înălțat la cer în fața apostolilor, după ce li s-a arătat timp de 40 de zile de la Înviere.

Patriarhul Daniel spunea anul trecut, în predica rostită la această sărbătoare, că Înălțarea Domnului arată că „omul nu este făcut doar pentru viața pământească, ci pentru Împărăția Cerurilor”.

„Aștept învierea morților și viața veacului ce va să fie”, a amintit Patriarhul, referindu-se la Crezul rostit în biserică, subliniind că pentru credincioși cea mai mare bucurie este viața veșnică alături de Hristos.

Ziua Eroilor, marcată în toate bisericile

Tot pe 21 mai este celebrată și Ziua Eroilor, dedicată tuturor celor care și-au pierdut viața în războaie sau au luptat pentru libertatea și unitatea României.

La ora 12:00, clopotele tuturor bisericilor ortodoxe din țară vor suna în memoria eroilor români.

Legătura dintre Ziua Eroilor și sărbătoarea Înălțării Domnului datează din anul 1920, când Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a decis ca eroii neamului să fie pomeniți în această zi. Ulterior, hotărârea a fost reconfirmată prin decizii sinodale și prin lege.

Biserica Ortodoxă Română îi pomenește la fiecare Sfântă Liturghie pe soldații și luptătorii români care și-au dat viața pentru apărarea țării, a credinței și a unității naționale.

Catedrala Mântuirii Neamului din București are chiar ca prim hram sărbătoarea Înălțării Domnului – Ziua Eroilor.

Sfinții Constantin și Elena, printre cei mai importanți sfinți ai creștinătății

Pe 21 mai sunt prăznuiți și Sfinții Împărați Constantin și Elena, două figuri esențiale pentru istoria creștinismului.

Împăratul Constantin cel Mare a rămas în istorie pentru că a acordat libertate creștinilor în Imperiul Roman, prin Edictul de la Milano din anul 313. Tot lui i se atribuie și mutarea capitalei imperiului la Constantinopol, oraș care îi poartă numele.

Potrivit tradiției creștine, înaintea unei bătălii decisive purtate în anul 312, Constantin ar fi văzut pe cer o cruce luminoasă și mesajul „Prin acest semn vei învinge”. După victorie, împăratul a devenit un susținător al creștinismului.

În timpul domniei sale au fost construite numeroase biserici, au fost eliminate mai multe pedepse considerate crude și au fost adoptate măsuri de protecție pentru săraci, orfani și bolnavi.

Mama sa, Elena, este cunoscută pentru sprijinul acordat creștinilor și pentru descoperirea, potrivit tradiției, a lemnului Sfintei Cruci la Ierusalim. Tot ea a contribuit la ridicarea unor importante lăcașuri de cult în Țara Sfântă.

Sfinții Constantin și Elena sunt considerați „întocmai cu apostolii” pentru rolul lor major în răspândirea și consolidarea creștinismului.