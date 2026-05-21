Bătaie cu ciocanul de șnițele, în București. Un tânăr s-a enervat că vecinul său mai în vârstă făcea gălăgie

<1 minut de citit Publicat la 07:39 21 Mai 2026 Modificat la 07:47 21 Mai 2026

O dispută care a pornit din cauza zgomotului s-a transformat într-o scenă violentă în Sectorul 5 al Capitalei. Un bărbat de 56 de ani a fost lovit în cap cu un ciocan de șnițele, după ce un tânăr de 22 de ani ar fi fost deranjat de gălăgia din parcarea blocului. Suspectul a fost prins la scurt timp și arestat preventiv.

Conflictul a izbucnit în parcarea unui bloc din Sectorul 5. Potrivit anchetatorilor, bărbatul de 56 de ani stătea de vorbă cu un vecin în fața imobilului, moment în care tânărul de 22 de ani ar fi devenit deranjat de zgomotul făcut de cei doi.

Între aceștia ar fi avut loc mai întâi un schimb de replici tensionat, însă situația a degenerat rapid. Anchetatorii spun că tânărul l-ar fi atacat pe bărbat cu un ciocan pentru șnițele, lovindu-l în zona capului.

Martorii au sunat imediat la 112, iar polițiștii ajunși la fața locului l-au identificat rapid pe suspect. Tânărul a fost dus la audieri, iar ulterior s-a decis arestarea sa preventivă pentru 30 de zile.