Fost ofițer de informații austriac, condamnat în "cel mai mare scandal de spionaj pro-rus din ultimii ani"

2 minute de citit Publicat la 00:10 21 Mai 2026 Modificat la 00:10 21 Mai 2026

Un juriu din Viena l-a găsit pe Egisto Ott, în vârstă de 63 de ani, vinovat de predarea informațiilor ofițerilor de informații ruși. FOTO: Profimedia Images

Un fost ofițer al serviciilor de informații din Austria a fost găsit vinovat de spionaj în favoarea Rusiei, în ceea ce a fost numit "cel mai mare proces de spionaj din țară din ultimii ani", potrivit BBC.

Un juriu din Viena l-a găsit pe Egisto Ott, în vârstă de 63 de ani, vinovat de predarea informațiilor ofițerilor de informații ruși și lui Jan Marsalek, directorul fugar al firmei germane de plăți Wirecard, aflată în faliment.

Ott, care neagă acuzațiile, a fost condamnat la patru ani și o lună de închisoare. Avocatul său a făcut apel împotriva verdictului. Scandalul spionajului a reaprins temerile că Austria rămâne un focar de activitate de spionaj rusesc.

Pe lângă spionaj, Ott a fost găsit vinovat de abuz în serviciu, luare de mită, fraudă agravată și abuz de încredere.

Instanța a aflat cum a sprijinit „un serviciu secret de informații al Federației Ruse în detrimentul Republicii Austria” prin colectarea de informații secrete și o cantitate mare de date personale din bazele de date ale poliției din 2015 până în 2020.

Procurorii au declarat că Ott a furnizat aceste informații lui Marsalek și unor reprezentanți necunoscuți ai serviciului de informații rus și a primit o plată în schimb.

Marsalek, care este și cetățean austriac, este căutat de poliția germană pentru presupusă fraudă și se crede că se află în prezent în capitala Rusiei, Moscova, după ce a fugit prin Austria în 2020.

Considerat a fi un activ al serviciilor secrete rusești, Marsalek face obiectul unei Notificări Roșii Interpol și, ca atare, ar putea fi arestat dacă este găsit pe teritoriul oricăreia dintre țările care aparțin organizației internaționale de poliție, formată din 196 de membri.

Procurorii au declarat instanței că Marsalek l-a însărcinat pe Ott să obțină un laptop care conține hardware secret de securitate electronică utilizat de statele UE pentru comunicații electronice securizate. Laptopul, au spus ei, a fost predat serviciului de informații rus.

Ott a fost, de asemenea, găsit vinovat de transmiterea datelor telefonice de la înalți oficiali ai Ministerului de Interne austriac către Rusia. El a obținut telefoanele de serviciu după ce acestea au căzut accidental în Dunăre în timpul unei excursii cu barca a Ministerului de Interne.

Instanța a aflat cum a copiat conținutul acestora și l-a transmis lui Marsalek și Moscovei.

Procuratura a declarat instanței că Ott „nu era romantic în legătură cu Rusia”, ci a acționat din motive financiare și din frustrare față de muncă.

Ott a negat acuzațiile în instanță. El a spus că nu a lucrat pentru Moscova, ci a efectuat o operațiune sub acoperire în colaborare cu un serviciu de informații occidental.

Cazul a scos la iveală mai multe dintre presupusele activități ale lui Marselek, care a fost acuzat ulterior de fraudă și delapidare, suspectat că a umflat bilanțul total și volumul vânzărilor Wirecard.

Se crede, de asemenea, că Marsalek a fost controlorul unui grup de bulgari care au fost condamnați la Londra în 2025 pentru spionaj în favoarea Rusiei.

Când Ott a fost arestat în 2024, cancelarul Austriei de atunci, Karl Nehammer, a descris cazul drept „o amenințare la adresa democrației și a securității naționale a țării noastre”.