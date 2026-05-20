„România, e cineva acasă?” Activitatea diplomației române în UE, ironizată de Politico: „Ține capul la cutie, să nu facă valuri”

1 minut de citit Publicat la 23:34 20 Mai 2026 Modificat la 23:35 20 Mai 2026

Ministra română de Externe, Oana Țoiu, într-o conferință de presă la București. România e singura țară din UE a cărei reprezentanță diplomatică la Bruxelles nu are un purtător de cuvânt sau ofițer de presă. Foto: Profimedia Images

În ciuda faptului că este a șasea țară din Uniunea Europeană, din punct de vedere al populației, România e complet absentă din peisajul diplomatic de la Bruxelles, au declarat cinci diplomați și oficiali europeni pentru publicația Politico.

Deși se numără printre cele mai mari beneficiare de fonduri europene din rândul țărilor UE și ocupă o poziție strategică vitală în sud-estul Europei, România evită, de regulă, să se asocieze cu orice fel de inițiative controversate și își promovează rar interesele în cercurile de putere de la Bruxelles.

„E cineva acasă? Situația (României) s-a agravat acum și mai mult după căderea guvernului pro-european la începutul acestei luni, ceea ce face și mai dificilă transmiterea unor directive politice clare din partea Bucureștiului”, se arată într-un briefing cu cele mai importante evenimente din UE, realizat de Politico.

Doar că „invizibilitatea României” în interiorul procesului decizional al UE durează de mult mai multă vreme și face parte dintr-o „strategie intenționată”, conform unui oficial român citat, sub anonimat.

Reprezentanță diplomatică a României la Bruxelles, singura din UE fără purtător de cuvânt. Iar site-ul „pică frecvent”

Practic, delegația diplomatică română de la Bruxelles „ține capul la cutie” pentru „a nu face valuri” și a nu provoca vreo critică din partea partenerilor europeni, a mai precizat sursa citată.

Din cele 27 de state membre UE, România e singura a cărei ambasadă la Bruxelles nu are niciun fel de purtător de cuvânt sau ofițer de presă care să prezinte public poziția țării în legătură cu un anumit subiect.

Ultimul comunicat de presă dat de reprezentanța permanentă a țării noastre la UE datează de acum un an. Site-ul amabasadei române „pică frecvent”, la fel ca și cel al ministerulu român de Externe.

Reprezentantul permanent al României la Bruxelles și ministerul român de Externe nu au răspuns până acum unei solicitări făcute de publicația Politico referitoare la acest subiect.