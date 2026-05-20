Plățile în numerar de peste 10.000 de euro vor fi interzise din iulie, în Uniunea Europeană

2 minute de citit Publicat la 12:54 20 Mai 2026 Modificat la 12:57 20 Mai 2026

Plățile în numerar de peste 10.000 de euro vor fi interzise din iulie, în Uniunea Europeană. fOTO: Getty Images

Plățile în numerar de 10.000 de euro sau mai mult nu vor mai fi permise în tranzacțiile comerciale din Uniunea Europeană, din 10 iulie. Tranzacțiile care depășesc această sumă vor trebui făcute prin transfer bancar sau plata cu cardul.

Noile reguli fac parte din efortul Uniunii Europene de a combate spălarea banilor și alte infracțiuni financiare, prin creșterea transparenței tranzacțiilor mari și prin facilitarea urmăririi acestora de către autorități.

Schimbarea este prevăzută în noul Regulament european privind combaterea spălării banilor, Regulamentul UE 2024/1624, aprobat ca parte a unui pachet legislativ mai amplu adoptat în 2024.

Potrivit noilor reguli, firmele și cei care vând bunuri sau servicii nu vor mai avea voie să accepte sau să facă plăți în numerar de 10.000 de euro sau mai mult. Tranzacțiile care depășesc această sumă vor trebui realizate prin metode de plată trasabile, precum transferuri bancare sau plăți cu cardul, scrie The Portugal News.

Potrivit publicației portugheze Postal, oficialii europeni spun că obiectivul este crearea unei limite unitare în toate statele membre, pentru a evita diferențele mari dintre legislațiile naționale, care ar putea lăsa portițe pentru activități financiare ilegale.

Totuși, statele membre vor putea în continuare să impună limite naționale mai stricte, dacă doresc. Cu alte cuvinte, Bruxellesul stabilește un plafon maxim, nu unul minim.

Regulile au fost deja aprobate, dar nu sunt încă în vigoare. Deși regulamentul a fost adoptat oficial și publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene în iunie 2024, noile reguli vor deveni pe deplin aplicabile abia din 10 iulie 2027.

Ce se va schimba concret?

Noua limită se aplică în special tranzacțiilor comerciale care implică firme sau profesioniști.

Potrivit regulamentului, orice achiziție de bunuri sau servicii în valoare de 10.000 de euro sau mai mult va trebui plătită printr-o metodă care lasă o urmă financiară documentată. UE introduce și controale mai stricte pentru tranzacțiile ocazionale în numerar cu valori între 3.000 și 10.000 de euro, inclusiv cerințe de verificare a identității în anumite cazuri.

Vânzările private între persoane fizice sunt excluse. Regulile nu se aplică în același mod tranzacțiilor private între persoane fizice care acționează în afara unui context profesional sau comercial.

Asta înseamnă că regulamentul nu interzice plățile în numerar în general. El vizează, în schimb, operațiunile comerciale de mare valoare, acolo unde autoritățile consideră că transparența financiară este cea mai importantă.

Portugalia are deja limite mai stricte

Pentru Portugalia, impactul practic ar putea fi mai redus decât în alte state membre, deoarece regulile naționale sunt deja mai restrictive.

Legislația portugheză actuală limitează deja multe tranzacții în numerar la sume sub noul prag european, ceea ce înseamnă că țara este în mare parte aliniată direcției stabilite de Bruxelles.

De ce introduce UE această limită?

Instituțiile europene susțin că tranzacțiile mari în numerar rămân una dintre cele mai simple metode de ascundere a activităților financiare ilegale.

Prin introducerea unui plafon comun în toate țările UE, Bruxellesul speră să elimine diferențele dintre sistemele naționale și să facă mai dificilă trecerea neobservată a tranzacțiilor suspecte peste granițe. Autoritățile consideră, de asemenea, că schimbările vor întări combaterea spălării banilor, evaziunii fiscale, crimei organizate și finanțării terorismului.

În concluzie, Uniunea Europeană nu elimină numerarul. Însă, din vara anului 2027, folosirea acestuia pentru tranzacții comerciale mari, fără o trasabilitate formală, nu va mai fi posibilă nicăieri în blocul comunitar.