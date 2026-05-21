Șeful ADR i-a făcut plângere penală fostului șef, după ce acesta a depus plângere penală împotriva Oanei Gheorghiu

2 minute de citit Publicat la 00:06 21 Mai 2026 Modificat la 00:12 21 Mai 2026

Aurel-Cătălin Giulescu, președintele Autorității pentru Digitalizarea României (ADR). Sursa foto: Agerpres

Președintele Autorității pentru Digitalizarea României (ADR), Aurel-Cătălin Giulescu, a formulat o plângere penală la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, prin care a solicitat cercetarea fostului șef al instituției, Dragoș Cristian-Vlad, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de abuz în serviciu, a anunțat, miercuri, ADR, potrivit Agerpres.

Plângerea penală vine după ce, în data de 15 mai, actualul președinte al ADR a decis anularea procedurii de achiziție publică inițiată în contextul implementării proiectului "Platforma Națională de Interoperabilitate", motivând constatarea unei serii de nereguli și abateri flagrante de la cadrul legal aplicabil în domeniul achizițiilor publice.

Pe de altă parte, fostul președinte al ADR, Dragoș Vlad, a depus marţi o plângere penală la DNA pe numele vicepremierului Oana Gheorghiu, aceasta fiind acuzată de presupuse presiuni exercitate pentru a favoriza încheierea de contracte cu grupul german Schwarz, companie care ar fi făcut anterior donații pentru fundația "Dăruiește Viață".

"În continuarea demersurilor inițiate prin emiterea Deciziei președintelui ADR nr. 287/15 mai 2026, prin care a fost dispusă anularea procedurii de achiziție publică inițiate în contextul implementării proiectului «Platforma Națională de Interoperabilitate», președintele ADR, Aurel-Cătălin Giulescu, a formulat astăzi, 20.05.2026, o plângere penală la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție prin care a solicitat cercetarea lui Dragoș Cristian- Vlad sub aspectul săvârșirii infracțiunii de abuz în serviciu, în scopul aflării adevărului și recuperării prejudiciului cauzat ADR.

Amintim că Decizia prin care s-a dispus anularea procedurii de achiziție publică s-a fundamentat pe constatarea unei serii de nereguli și abateri flagrante de la cadrul legal aplicabil în domeniul achizițiilor publice", se arată în comunicatul ADR.

Conform sursei citate, lansarea procedurii de achiziție publică a fost făcută prematur, fără îndeplinirea condițiilor prevăzute expres de lege, în sensul în care, la data publicării anunțului, respectiv în 10 februarie 2026, nu exista adoptată o hotărâre a Guvernului privind necesitatea și oportunitatea efectuării cheltuielilor de investiții aferente proiectului "Platforma națională de interoperabilitate – PNI", act obligatoriu care deschide dreptul legal de a efectua cheltuieli din bugetul public și validează oportunitatea investiției.

"Concret, deși Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului a solicitat ADR suspendarea procedurilor de achiziție aferente proiectului PNI, Dragoș Cristian-Vlad, la data comiterii faptei președinte ADR, a ignorat atât solicitarea Ministerului, cât și prevederile legale prevăzute expres de Legea 500/2002 privind finanțele publice, normă imperativă care presupune ca, anterior demarării procedurilor de investiție, documentațiile tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții noi și documentațiile de avizare a lucrărilor de intervenții, notele de fundamentare privind necesitatea și oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente celorlalte categorii de investiții (...) care se finanțează, potrivit legii, din fonduri publice, se aprobă de către Guvern, pentru valori mai mari de 100 de milioane lei.

Valoarea totală a proiectului «Platforma Națională de Interoperabilitate» este de 164.430.871,00 lei, din care valoarea eligibilă nerambursabilă FEDR este de 123.239.785,16 lei, iar valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național este de 41.191.085,84 lei", se mai precizează în comunicat.

În aceste condiții, președintele ADR, Aurel-Cătălin Giulescu, a emis miercuri o Decizie (nr. 294) prin care a dispus reluarea procedurilor necesare pentru ca investiția PNI să se poată realiza, cu respectarea cadrului legal și în condiții care să asigure cheltuirea judicioasă a fondurilor publice, concomitent cu asigurarea premiselor necesare pentru implementarea unor soluții corespunzătoare, corelate cu evoluția tehnologică, a mai precizat instituția.

Dragoș Cristian Vlad, care era președinte al ADR din 2022, a fost demis din funcție anul acesta pe 1 mai, în locul său fiind numit Aurel-Cătălin Giulescu, fost consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al viceprim-ministrului Oana-Clara Gheorghiu.